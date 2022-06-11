Американец задирал новичка UFC. А в бою «поймал» локоть Прохазки и отправился в больницу

UFC 275 возглавит титульный бой в полутяжелом весе, где сойдутся ветеран ММА 42-летний Гловер Тейшейра и 29-летний Иржи Прохазка, за плечами которого уже 25 побед нокаутами. Со своего дебюта в лиге Прохазка получает только топовых бойцов. Первым, кто встретился с чехом в октагоне был Волкан Оздемир. Когда-то претендент на титул, но теперь сдающий позиции ветеран. Иржи не оставил своему сопернику и шанса, нокаутировав его в яркой манере. Это был громкий дебют, который привлек к бойцу огромное внимание.

Но главный перфоманс чеха случился в мае 2021 года, когда Иржи встретился в октагоне с Домиником Рейесом, о котором говорят, что он почти победил Джона Джонса. На тот момент американец был 3-им в рейтинге, и поединок носил статус претендентского. В преддверии боя Рейес позволял себе дерзкие высказывания в сторону Прохазки, однако чех оставался немногословным, а ответил оппоненту уже в октагоне.



Поединок начался аккуратно от Иржи, без лишних движений и форсирования событий. Рейес с первых секунд начал активно бить ногами по нижнему и среднему этажам. Но Прохазка прекрасно контролировал дистанцию и в нужный момент отступал.

К экватору первого раунда чех уже начал активно прессинговать Рейеса и зажимать того у сетки. Фирменная широкая стойка Прохазки, опущенные руки и удары под разными углами вводили Доминика в ступор и заставляли отступать. Испытывая проблемы в стойке американец решился на перевод, который успешно проходит. В партере мы увидели 30 секунд пассивного контроля со стороны Доминика, а следом Иржи смог встать. Бой продолжился в стойке, где чех смог отлично попасть по оппоненту и Рейес стал отступать. Оставшееся время раунда Прохазка активно работал первым номером, Доминику оставалось только отбиваться.



Во втором отрезке темп боя немного просел, обоим спортсменам нужно было отдышаться после такого тяжелого дебютного раунда. Но по истечение двух минут Иржи начинает вновь активно прессинговать Рейеса. Кики, удары, локти и даже колено в прыжке. Все это летело в направлении лица Доминика. Но на третьей минуте раунда американец смог отлично попасть по чеху и ноги Иржи загуляли. Прохазка полез бороться и смог перевести соперника на канвас и занять доминирующую позицию. Но улучшая свое положение в партере чешский самурай неожиданно пропускает мощный ап-кик от Рейеса и падает, но не теряет сознание.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотерть на YouTube-канале UFC.

За 45 секунд до конца второго раунда бойцы встают из партера, Иржи наступает и атакует Доминика киками по среднему этажу. Зажав своего соперника у сетки чех разряжается мощным ударом локтем с разворота и «тушит» свет в глазах Рейеса, так что американец падает на канвас. Доминика долго приводили в чувства и за него было по-настоящему страшно. В итоге, Рейеса отправили в больницу.



Этим выступлением Прохазка потряс не только фанатов и и звёздных комментаторов, которые едва не попадали со стульев, увидев этот эпизод. Иржи настолько впечатлил Дану Уайта, что получил титульник. Но на все вопросы о том, как так, два боя и сразу чемпионский бой? У Иржи невероятный бэкграунд, он неоднократно поднимал над головой пояса.

Комментарии после этой крутой победы были восторженные, чех заслужил имидж «убийцы». Несмотря на имидж уважительного бойца, Прохазка в октагоне превращается в беспощадного воина.