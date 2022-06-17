Артур Бетербиев — Джо Смит. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBC, IBF и WBO

Главное о поединке, после которого все пояса дивизиона окажутся в руках российских боксёров.

Дата и время турнира

Поединок Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего состоится утром 19 июня 2022 года по московскому времени на «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке. Помимо главного боя, в рамках вечера бокса состоится ещё восемь поединков.



Главный поединок стартует 8 мая ориентировочно в 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Бетербиева и Смита-младшего.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет доступна на платформах ESPN. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым.

Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.

Основной кард

Артур Бетербиев (17-0-0) vs Джо Смит-мл (28-3-0) — на кону титул в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO;

Абрахам Нова (21-0-0) vs Робейси Рамирез (9-1-0);

Уэнди Туссент (13-1-0) vs Асина Байфилд (15-4-1).

Предварительный кард

Брюс Кэррингтон (3-0-0) vs Адриан Лейва (3-2-1);

Джахи Такер (7-0-0) vs Дэандре Смит (11-1-0);

Трой Исли (5-0-0) vs Донте Стабс (6-5-0);

Джаха Браун (10-0-0) vs Кин Макмахон (7-2-0);

Флойд Диаз (4-0-0) vs Даниид Платоновши (4-0-0);

Киран Моллуо (1-0-0) vs Джонатан РАйан Бёрс (4-5-0)/

Материалы о бое

Мнения экспертов

Трое бывших чемпионов мира по боксу среди профессионалов дали «Чемпионату» эксклюзивные прогнозы на предстоящий бой.

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский считает, что Бетербиев сумел закончить бой досрочно.

«Чем закончится бой с Джо Смитом? Победой Артура Бетербиева. Снова нокаут? Да, да. Смит – он тоже парень жёсткий, тоже будет переть, вперёд лезть. И, я думаю, Артур в этом стиле бокса посильнее. Он где-то может попринимать, но, когда Смит начнёт уставать, Артур может нанести свой удар. Нет, это бокс, и Смит может попасть. За что мы и любим бокс, потому что там всё непредсказуемо. Но я думаю, что будет вот так».

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о предстоящем поединке Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего.



«Мы все верим в Артура, но какой бой будет – всё зависит от подготовки, которую провели оба боксёра. Верю, что мы победим. Ключи у Джо Смита к победе над Бетербиевым? Перехитрить каким-то образом. Перебить его не получится, а перехитрить – может быть, но тоже маленький шанс».

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, за счёт чего у Джо Смита-младшего есть шансы победить Артура Бетербиева.



«Шансы есть, он справа очень сильно бьёт. Посмотрите его бой с Димой Биволом, когда он в 11-м раунде ударил с правой неожиданно и очень сильно потряс. Смит обладает нокаутирующим ударом. Он такой очень жёсткий, поэтому шансы есть 100%».