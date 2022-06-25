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Святослав Коваленко — Сергей Бобрышев, массовая драка в клетке, смотреть видео, MMA Series 53

«Ты алкаш и позор спорта!» Муромский Конор жёстко избил блогера и устроил массовую драку
Евгений Нарижный
Святослав Коваленко — Сергей Бобрышев
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После боя Святослав Коваленко предложил сопернику и его друзьям встретиться в лесу.

24 июня состоялись турниры Bellator 282 и PFL 5, но кому интересны разборки с участием Мусаси, Петтиса и других топовых бойцов, когда в дворце спорта «Квант» состоялся переполненный звёздами турнир MMA Series 53. Всё внимание привлекли главный и соглавный поединки вечера. Сначала блогер и боец поп-ММА дебютировал в профессионалах против крепкого, но неизвестного Сергея Бобрышева по прозвищу Муромский Макгрегор, а затем легендарный, но полуживой Антонио Бигфут Силва не устоял перед мощью Олега Попова.

Непонятно, почему Бобрышев с рекордом 14-2 вышел на поединок с дебютантом, но нет ничего удивительного, что за несколько минут первого раунда лицо Коваленко было сложно опознать из-за обилия крови. Сергей так избивал соперника, что за 54 секунды до сирены угол блогера выбросил полотенце. Но на этом бой не закончился.

Бобрышев начал толкать обессиленного Коваленко, а когда вмешался судья, в атаку пошёл уже Святослав. Подключился и его угол: друзья блогера толпой набросились на Бобрышева, кто-то даже ухитрился пару раз его ударить. Началась массовая потасовка с участием обеих команд – в итоге поединок признали несостоявшимся из-за неспортивного поведения Бобрышева.

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Okko.

После того как эмоции улеглись, Коваленко взял в руки микрофон и первым делом наехал на секундантов: «Я не сдавался. Выбросили полотенце? Серьёзно? Я этого не знал, я мог продолжать. Больше так не делайте, никогда не надо выкидывать белое полотенце. Я выхожу драться, я сам осознаю, когда надо постучать. Говорю так, просто, на будущее», – последнюю фразу Святослав добавил после того, как получил ответные претензии от угловых. Не забыл Коваленко упомянуть и внезапный конфликт с соперником.

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«Насчёт Бобрышева можно сделать вывод даже по приветствию. Я его приветствовал, а он с разворота меня ударил в живот. Да, это можно делать, но по-человечески видно, что профессиональный боец немного подочковывал блогера. Это говорит о его мужской составляющей. Он матом ругался, оскорблял меня – это просто показывает сущность человека.

Перед боем я думал, что это достойный человек с рекордом 14-2. Такой добряк, дерётся везде, спокойненький. Даже на меня не газовал всё это время. А здесь проявил свою подлость. И после боя, когда рефери остановил, взял, ударил с двух рук. У меня к тебе нет уважения. Реванш? Я могу сделать реванш со всей этой толпой на улице. Мой номер телефона я дам, встретимся в лесу и погазуете так же, как вы здесь газовали. Посмотрим, что вы сделаете», – Коваленко начал спокойно, а в конце речи перешёл на крик.

Инцидент в клетке

Инцидент в клетке

Фото: Кадр из трансляции

Организаторы уже пытались отнять у блогера микрофон, а на призывы разобраться за пределами клетки отреагировал и сам Бобрышев, который подошёл к Святославу и принял приглашение съездить в лес. «Давай, давай, когда ты готов? Кого ты можешь? Ты алкаш! От тебя вчера перегаром пахло, ты позор спорта!» – не унимался Коваленко.

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Okko.

Неизвестно, состоится ли реванш Коваленко и Бобрышева, но очевидно, что в прямом эфире его посмотрит больше людей, чем первый поединок. И вряд ли он состоится на MMA Series – организаторы были совсем не в восторге, что на их площадке происходит что-то интересное.

Скандал в Троицке немного сгладил бой тяжеловесов – Бигфут Силва встретился с учеником Фёдора Емельяненко Олегом Поповым. С кем только ни бился Бигфут в последние годы, но исход всегда один – в этот раз всё аналогично. Бой завершился нокаутом – Антонио даже дожил до второго раунда. Попов нанёс Силве девятое поражение подряд, восемь из которых – нокаутом. Поединки россиян с Бигфутом любят нарекать местью за Фёдора, но, наверное, бразильцу уже достаточно отомстили – поединок с Дациком может закончиться совсем трагично.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Видео •••

Заглавное фото: Кадр из трансляции

Источник: «Чемпионат»

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