«Месть за Фёдора» — отдельный вид спорта? Теперь прилетело бедолаге Бигфуту. Видео

Накануне, 24 июня 2022 года, в Троицке на арене «Квант» состоялся очередной турнир ММА Серии. В главном событии бойцовского вечера встретились бразилец Антониу Бигфут Силва 42 лет от роду и 30-летний россиянин Олег Попов. Да, это тот самый, в определённой степени популярный громила из Бразилии.

Профессиональную карьеру Бигфут начал в далёком 2005 году. И в первых 17 поединках потерпел лишь два поражения. Среди ранних жертв этого крайне угрожающего вида атлета вы не увидите популярных и сколь-нибудь широко известных людей. А вот на самом пике своей карьеры Антониу «наследил» в рекордах Андрея Орловского и Фёдора Емельяненко.

Поединок с Последним Императором сложился для россиянина крайне неудачно. В первом раунде Фёдор отчаянно лез на бразильского великана, раз за разом попадая кулаками по каменной голове. Но удары отлетали как от стенки горох. Во второй пятиминутке Силва перевёл Емельяненко в партер и буквально уничтожил русскую легенду. На лицо Императора было больно смотреть.

►► Вспомним тот легендарный, но не самый приятный для Последнего Императора бой:

После этого Бигфут провёл ещё четыре ярких поединка (с разной степенью успешности), после чего «поймал» тильт. Везение от бразильца отвернулось, а повернулись кулаки и ноги оппонентов. В последних 11 поединках он одержал лишь одну победу. Кто только ни лупил бедолагу: Орловский (реваншировался нокаутом), Фрэнк Мир, Марк Хант, Иван Штырков и Виталий Минков. И это не весь перечень причастных к похоронам яркой карьеры.

Сложно сказать, что происходит в жизни Силвы, но в 2021 году он спустя два года простоя вернулся в октагон. Вернулся, чтобы огрести от мало кому известного Квентина Домингеса. И, казалось бы, в 42 года при таких раскладах пора бы и остепениться. Но нет. Силва подписался на бой в российский промоушен ММА Серия, где в соперники ему дали Олега Попова.

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И именно к этому бою боец краснодарского клуба «Кузня» решил присоединиться к команде… Фёдора Емельяненко. Совпадение? Кто знает. Тебя, внимательный читатель, наверное, уже утомили разговоры о том, что ученики Последнего Императора регулярно мстят обидчикам своего наставника? Ну что делать, если небезупречный послужной список у легенды российского ММА.

И, наверное, неплохо, что дошла очередь и до Бигфута, который нанёс едва ли не самый значительный урон Фёдору за всю его великую карьеру. На протяжении всего первого раунда Олег хорошо двигался по октагону, заставляя пожилого оппонента тратить лишнюю энергию. Несколько раз без видимых усилий переводил бразильца на канвас, заставив ветерана «задышать». К сирене стало понятно, что всю дистанцию Антониу не пройдёт.

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Видимо, то же самое Бигфут услышал и от своих угловых. Поскольку буквально с первых же секунд полетел в атаку. Попов спокойно отступал к сетке, а когда соперник сломя голову ринулся россиянина добивать, выбросил ему навстречу хук левой. И всё для приезжего закончилось. Врачи долго откачивали провалившегося в глубочайший нокаут ветерана.

Мы не будем рассуждать о том, насколько это этично – подписывать экс-бойцов в таком состоянии. Антониу не мальчик, может сам принимать решения и нести за них ответственность. Просто поставим ещё одну галочку: Фёдор снова отомщён. Скоро месть за Последнего Императора может стать отдельным видом единоборств…

А вот Бигфута в боях с серьёзными ребятами видеть больше не хотелось бы. Плохо может кончиться. И да, не показывайте этот бой Александру Емельяненко… Ему бы для начала с Дациком совладать.