От киношного брата Ван Дамма – до тюрьмы. Трагическая судьба кикбоксёра Терминатора

Сейчас профессиональные бойцы с большой охотой снимаются в кино. Впрочем, главные роли им достаются редко, иначе отсутствие актёрского образования станет слишком заметным. Зато роли второго плана зачастую удаются спортсменам отлично: шикарная харизма помогает скрыть актёрские недостатки. Именно таким получился дебют в кино знаменитого кикбоксёра Денниса Алексио.

Изначально Алексио не собирался пробовать силы на съёмках. В 1988 году он был самым известным кикбоксёром поколения, удерживая чемпионские звания сразу в трёх весовых категориях. Американский великан крушил всех устрашающим хай-киком. Единственное поражение Деннис потерпел от Дона Уилсона, известного под прозвищем Дракон. Уилсон был не только бойцом, но и профессиональным актёром, что наверняка хорошо запомнил Алексио.

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Возможно, именно поэтому спортсмен по прозвищу Терминатор согласился участвовать в пробах к фильму «Кикбоксёр», пусть и не сразу. На роль брата Жана Клода Ван Дамма подыскивали профессионального бойца, перебрав более 30 кандидатур. Никто не подходил, пока режиссёр не увидел пробы Алексио. Тот показал себя достойным актёром и был мгновенно утверждён на роль. Ван Дамм тоже был доволен – вскоре начались съёмки.



Деннис снимался не только в ринге: ему давали достаточно текста, с которым он справлялся блестяще. Вскоре боец освоил даже инвалидную коляску, в которой был вынужден передвигаться по сюжету фильма. Вся съёмочная группа была довольна профессионализмом Терминатора. Фильм получил кассовый успех и вскоре обрёл статус легендарного. Конечно, Алексио не был главной деталью успеха, но его вклад стал весьма солидным.



Жаль, что Деннис так и не заинтересовался актёрской карьерой. У него было несколько предложений из кино, но в итоге кикбоксёр сыграл лишь ещё две небольших роли. Алексио полностью концентрировался на спорте, стремясь с умом использовать последние годы карьеры. И ему это удалось: Терминатора запомнили как гениального спортсмена, закончившего только в 40 лет. Любопытно, что Алексио успел попробовать себя и в боксе, выиграв шесть из восьми боёв.

Но в жизни после спорта Деннис себя не нашёл. У него и раньше были проблемы с законом вроде невыплаты алиментов, постепенно обвинения становились более серьёзными. В 2016 году бывший спортсмен был задержан: ему вменялись мошенничество, отмывание денег, неуплата налогов и даже рэкет. Алексио признали виновным и отправили за решётку. Оттуда он может не выйти: сейчас Деннису 63 года, а впереди ещё десяток лет тюрьмы.