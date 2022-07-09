Карьера Чимаева пошла на спад. Над ним потешается соперник и открыто критикует Дана Уайт

С поединка Хамзата Чимаева против Гилберта Бёрнса прошло ровно три месяца, но с тех пор нет никакой конкретики о следующем сопернике Борза. На UFC 273 Хамзат показал, что он такой же человек, как и все, и не способен испепелить соперника лазерами из глаз, как шутил Шон Брэди. Схватка с бразильцем открыла Чимаева с другой стороны. Он не стал хуже как боец, но его акции среди фанатов точно обрушились, ведь их ожидания от чеченца действительно были слишком завышенными.

Хамзата больше не боятся другие бойцы полусреднего дивизиона. Новичок топ-15 Мишель Перейра бросил ему вызов, Гилберт Бёрнс требует реванш, а Шавкат Рахмонов убеждён, что сильнее Борза во всех аспектах. Но в данный момент эти соперники мелковаты для Чимаева, а по-настоящему крупных игроков Дана Уайт не спешит сводить с чеченским шведом.

Хамзат Чимаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В течение трёх месяцев ходили слухи о возможных противостояниях Чимаева с Нейтом Диазом, Белалом Мухаммадом, Колби Ковингтоном и даже Леоном Эдвардсом, который, как казалось, освободился из-за травмы Камару Усмана. Но пока ни один бой официально не подтверждён, Эдвардс стал легитимным претендентом на титул, а Мухаммад подерётся с другим непобеждённым проспектом, Шоном Брэди.

После анонса поединка Белала и Брэди палестинец поиздевался на Чимаевым в «Твиттере». Мухаммад репостнул твит месячной давности, где Хамзат сделал два смелых анонса. Чеченец обещал, что в августе сразится с Диазом, а в октябре – как раз с Мухаммадом. Белал сопроводил ретвит смеющимся эмодзи.

Дана Уайт признавался, что не знает, с кем сводить Чимаева. Босс UFC также критиковал Хамзата и заявлял, что Борз пресытился. «Случай с Хамзатом – ещё одно подтверждение, что… Вот кто был голоднее, чем Хамзат? Он хотел драться каждые выходные, хотел пояс в 84 кг, в 93, в 77, три боя за десять дней… А теперь, когда ты начал делать деньги, весь этот пыл утихает. Не знаю, посмотрим. Пока у меня ничего нет по Хамзату», – говорил Уайт в начале лета.

Вероятно, этими словами Дана пытается надавить на Чимаева и немного снизить его запросы по контракту на следующий поединок. Уайт всегда говорил, что идеальный бой для Чимаева – Колби Ковингтон. Но захочет ли президент промоушена организовывать такой громкий бой, если Чимаев и дальше будет набивать себе цену? Долгие переговоры не приведут ни к чему хорошему – в итоге Хамзат либо получит реванш с Бёрнсом, либо дотянет до того, что придётся драться с Леоном Эдвардсом в случае поражения британца Усману. Ни один из поединков не приблизит Чимаева к титулу – чеченскому шведу стоит быть сговорчивее с Уайтом и найти способ, как вернуть те горящие глаза, что были у него на старте карьеры в UFC.