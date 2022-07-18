Волков ещё легко отделался. Англичанин Аспиналл вырубал и за 14 секунд. Видео

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, состоится уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл. Американец с четвёртой строчки одержал две победы подряд – над Жаирзиньо Розенстрайком и Крисом Докосом, а молодой англичанин идёт на серии из восьми успешных боёв, пять из которых – в UFC.

Последняя победа Аспиналла случилась как раз на мартовском турнире в Лондоне, где в главном событии Том встретился с Александром Волковым. Российский боец считался фаворитом встречи, но Аспиналл неожиданно легко финишировал его в середине первого раунда, сделав болевой на руку.

Том Аспиналл и Александр Волков Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

В профессиональной карьере Тома нет ни одного боя, продлившегося полную дистанцию, а 11 из 12 поединков завершились в первом раунде. Неудивительно, что и в любителях он сверкал так же ярко. На одну из побед до старта в профи Аспиналлу потребовалось лишь 14 секунд – и это с учётом судейской остановки.

Соперником Аспиналла был англичанин с восточноевропейскими корнями Том Банкевич. Парни встретились на турнире Full Contact Contender, и визуально поединок ничем не отличался от профессионального. Вероятно, перчатки бойцов были чуть крупнее, чем принятые в профи четыре унции.

Бой носил статус чемпионского – Банкевич носил пояс FCC в тяжёлом весе и проводил защиту титула. В этом статусе он пробыл недолго: уже после первого размена Аспиналл выкинул оверхенд и попал в голову сопернику. Уже тогда удары будущей звезды UFC были по-настоящему тяжёлыми: Банкевич упал после первого же попадания, несмотря на любительские перчатки. Нокаут случился на 12-й секунде, а ещё две понадобилось на формальные добивания и остановку судьёй.

Права на видео принадлежат FCC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале FCC: Full Contact Contender.

Глядя на нокауты Аспиналла, можно лишь восхититься англичанином. Возможно, 2 минуты и 30 секунд, что Том потратил на финиш Волкова – ещё не самый плохой исход для российского бойца. Пока Аспиналл не испытывал свою стойку в поединках с топами – вероятно, это случится в бою с Кёртисом Блэйдсом, после победы над которым можно смело требовать бой за титул. Схватка против вольника вряд ли станет для Аспиналла простой – до Тома Блэйдс проигрывал досрочно только таким мощным панчерам, как Фрэнсис Нганну и Деррик Льюис.