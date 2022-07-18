Боец, без боя потерявший титул — лучший в 2022 году. А вы слышали про честный спорт?

В прошлые выходные прогремела одна из самых ожидаемых новостей лета: Чарльз Оливейра и Ислам Махачев выявят лучшего в лёгком дивизионе. А следом за ней канал ESPN вручил бразильцу награду ESPY Award — лучшему бойцу ММА в 2022 году. Вообще, стоит уточнить, что ESPN проводит этот мини-Оскар по итогам спортивного сезона, который якобы заканчивается в конце мая или начале июня. Но индустрия ММА работает без каникул.

Тем не менее в прошлом году этой награды удостоился Хабиб Нурмагомедов с поправкой на то, что вручение премии в 2020 году было отменено. Не только журнал France Football отличается такими отложенными решениями. А сейчас выбор был сделан в пользу другого экс-чемпиона UFC в лёгком весе.

Самая большая глупость этой премии — это преждевременное подведение итогов года, когда годовой цикл едва перевалил за экватор. И, таким образом, напрашивается вывод, что достижения спортсменов оцениваются не за конкретно текущее полугодие, а за период с июля прошлого года по нынешний июль.



Теперь перейдём к конкурсантам. Кроме Оливейры, в числе претендентов были Камару Усман, Александр Волкановски и Кайла Харрисон. С прошлого лета Усман провёл только один бой против Колби Ковингтона, который убедительно выиграл и доказал своё превосходство в рейтинге P4P.

Кайла Харрисон за этот же период выступила четыре раза и в каждом бою показывала явное доминирование. Но это она проделывала в зоне комфорта под названием PFL. И, как мы помним, в конце прошлого года у Харрисон были предложения из UFC и Bellator. Но она испугалась нового вызова. Поэтому ещё минус один кандидат.

Кайла Харрисон Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Оливейра дрался дважды. Сначала он вырвал победу у Дастина Порье, едва не проиграв ему в первом раунде. А затем бразилец заставил сдаться Джастина Гэтжи. На сегодняшний день он перебил лучших бойцов дивизиона, что доказывает его превосходство. Но, напомним, Чарльз не уложился в вес перед последним поединком, из-за чего его лишили пояса. Странно ли признавать лучшим спортсменом такого неоднозначного кандидата? Безусловно.

Вообще, многие бойцы попадают в больницу, но при этом укладываются в вес. А тут человек просто обманул фанатов, выступая в «чужой» весовой категории. И его признают лучшим. Это как девятиклассник вышел против семиклассника и победил. Прекрасно, он самый сильный в школе.



Но, к счастью, есть более достойный претендент. И это Александр Волкановски. Он провёл три успешные защиты чемпионского пояса. Австралиец выжил в партере с Брайаном Ортегой, что до этого казалось немыслимым. Затем Волк уничтожил Корейского Зомби. И пару недель назад он деклассировал Макса Холлоуэя и расставил все точки над i в трилогии, так что теперь никто не заикнётся, кто лучше — Холлоуэй или Волкановски.

За год Алекс преобразился из скучного чемпиона в доминатора, ищущего новые вызовы. Поэтому за его желанием перебраться в лёгкий вес и завоевать там очередной пояс нет никакого блефа. Он давно перерос свой дивизион, где за звание официального претендента приходится драться спортсменам, которые проиграли свои прошлые бои.



Если кто и сделал наиболее качественный скачок за один год, то это Александр Волкановски. Именно он больше всех заслужил эту награду и признание лучшим бойцом UFC в рейтинге лучших вне зависимости от весовых категорий. А ESPN стоит пересмотреть название своей награды или передвинуть вручение на конец года, чтобы оно соответствовало действительности. Будет нелепо, если лучший боец по версии организаторов проиграет самый крупный бой года 22 октября или снова не уложится в вес.