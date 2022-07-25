Магомед успел не только отдать долг Родине, но и отказать самому Фёдору. Это требует смелости!

Он вам не Федотов. Скромный Анкалаев вовремя отслужил в армии — теперь готов к титулу UFC

В ночь с 30 на 31 июля состоится турнир UFC 277. В основном карде выступит №4 полутяжёлого веса россиянин Магомед Анкалаев. Ему противостоять будет пятый боец рейтинга Энтони Смит. Хотя у Анкалаева скромный имидж, у него очень богатый и насыщенный бэкграунд, сделавший ему имя.

Закончил любительскую школу ММА на «отлично»

У Анкалаева большой опыт выступлений на любительском уровне. Он трижды становился чемпионом России и два раза брал чемпионат мира. Причём за место в сборной России царила бешеная конкуренция. Так, Магомеду приходилось сражаться с учениками Фёдора Емельяненко — Вадимом Немковым и Валентином Молдавским. Дагестанец праздновал успех в обоих случаях. Но эти триумфы были очень непростыми, особенно над Немковым, который был близок к досрочной победе.

Эти успехи не прошли мимо руководства Союза ММА России, наградившего Магомеда званием мастера спорта международного класса по ММА. Анкалаев стал первым бойцом смешанных единоборств, удостоившимся этого звания.

Отказал Фёдору Емельяненко

Когда Последний Император готовился к новогоднему турниру в Японии в 2015 году, он набирал бойцов в свою команду Fedor Team, чтобы те составили кард ивента. Анкалаев был в числе приглашённых бойцов. Но Магомед отказал легенде из-за того, что к тому моменту он ещё не стал чемпионом мира, а был только серебряным призёром.

Служил в армии

После второй победы на чемпионате мира в 2016 году Анкалаев ушёл на год в армию. В отличие от хоккейного вратаря Ивана Федотова, Магомед сделал это по собственному желанию. Плюс он там выступал на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Благодаря АРБ дагестанец смог сохранить хорошую форму и подписать контракт с UFC сразу по окончании службы.

Магомед Анкалаев Фото: Из личного архива

Проиграл дебютный бой на последней секунде

Анкалаев допустил единственное поражение в карьере в бою против шотландца Пола Крэйга. Это был дебют в UFC. И Магомед уверенно лидировал в схватке на судейских записках. Однако он попал в ловушку шотландца по неопытности. Крэйг захватил Магомеда в плотный треугольник, откуда он не смог выбраться и сдался за одну секунду до сирены в заключительном третьем раунде.

Дагестанец ни разу не побеждал сабмишеном

Вообще, Магомед начинал свой путь с греко-римской борьбы, куда его привёл старший брат. То есть Анкалаев должен быть номинальным борцом. Но так получилось, что на его счету ни одной победы сабмишеном. Зато он яркий нокаутёр и хороший дистанционщик. Поэтому на его счету по восемь побед нокаутом и решением судей.