«Даже не знаю, как там «мерседес». Анкалаев — про подарок Кадырова и бой с Джонсом

Рассматривая ближайших претендентов на пояса UFC, многие забывают про Магомеда Анкалаева. Причина проста: 29-летний российский полутяжеловес весьма скромен и не любит много говорить. А ведь победная серия уроженца Махачкалы составляет семь боёв — он готов драться за титул хоть завтра. Но пока Анкалаеву нужно победить Тиаго Сантоса на турнире UFC Fight Night 203. Мы поговорили с Магомедом про подготовку к бою, вспомнили про «Мерседес» от Рамзана Кадырова и обсудили Хамзата Чимаева.

— Как прошёл тренировочный лагерь, где готовились?

— Подготовка прошла хорошо. На последние полтора месяца прилетели в Лас-Вегас, работали здесь. И теперь готовы выступить. Настроение хорошее, настрой боевой. Осталось чуть-чуть вес убрать и подраться.

— Почему почти все россияне сейчас готовятся в США?

— Главное, это акклиматизация, важно привыкнуть. Это очень удобно — здесь тренироваться и здесь же драться. Если прилететь впритык к бою, то акклиматизация даст о себе знать, будешь плохо себя чувствовать.



— Как проходит весогонка, всё по плану?

— Да-да, всё по плану. Осталось пару килограммов всего, и мучения закончатся. У меня не бывает особых проблем с весогонкой, только последние килограммы немного мучают. А так терпимо.



— Нет планов подняться в тяжёлую весовую категорию?

— Я слишком маленький для такого перехода. У меня рабочий вес около 100 килограммов. Для тяжеловеса это очень мало, поэтому не думаю о таком.



— Хотите ли встретиться в октагоне с легендарным Джоном Джонсом?

— Я пока не думаю ни о ком, включая Джонса. Нацелен только на бой с Сантосом, это очень важный для меня поединок. В дальнейшем не знаю, кто будет моим соперником. Тут нет никакой разницы, кто именно.



— Как поживает «мерседес», который вам подарил Рамзан Кадыров? Вы общаетесь с главой Чечни сейчас?

— Если честно, даже не знаю, как там «мерседес». В гараже стоит, брат за ним следит, иногда ездит. Я с Кадыровым иногда общаюсь только, очень редко.



— От машин перейдём к лошадям, которых вы любите. Не хотите превратить своё хобби в бизнес, купить скакового коня?

— У меня есть свой жеребец, на котором я катаюсь в свободное время. Выезжаю в походы, это моё хобби. Это меня успокаивает после тяжёлых тренировок и нагрузок. В качестве бизнеса мне это неинтересно, просто увлечение.



— Как относитесь к хайпу вокруг Хамзата Чимаева? Не хотелось бы тоже так быстро продвигаться?

— Вполне хорошо отношусь, это нормально. UFC — это место, где нужно делать шум, нужно делать шоу. Хамзат это делает отлично, я рад за него. Сам я так делать не могу, не такой человек. Все люди разные. Если у тебя чего-то нет внутри, то ты и не сможешь.

— У вас длинная победная серия. Не боитесь попасть в ситуацию Ислама Махачева, у которого полоса из десяти побед, но чемпионского боя ему не дают?

— Дорога ведёт вперёд в любом случае. Если мы будем выигрывать, неизбежно дойдём до пояса, это точно.

— Следите за промоушеном Хабиба? Можете представить себя в Eagle FC?

— Смотрю не всё, в основном бои только знакомых мне ребят. Пока я нахожусь в UFC, думаю о будущем только здесь. Что будет потом — не знаю.



— Что думаете про недовольство некоторых бойцов UFC низким уровнем гонораров?

— Я не знаю, у кого какой контракт. Меня всё устраивает, я доволен, что у остальных бойцов — не могу говорить. Это сложный вопрос.



— Назовите своего идеального оппонента.

— UFC меня испытывает, даёт только сложных соперников. Я доволен, всё идёт так, как мне нужно. Поэтому нет такого, что мне нужен какой-то конкретный боец. Мне нравится мой путь, нравится, каких противников мне дают. У меня только растёт мотивация, поэтому я ещё больше тренируюсь и иду только вперёд.



— Лучший боец в истории ММА?

— Хабиб Нурмагомедов. Рекорд 29-0, чемпионский пояс, ушёл непобеждённым.