Молдавский Халк оказался фейковым. Анкалаев разобрал его быстрее пяти минут

В ночь с 12 на 13 марта пройдёт турнир UFC Fight Night 203, который возглавит бой между пятым и шестым номерами полутяжёлого веса Тиаго Сантосом и Магомедом Анкалаевым. Победитель встречи с наибольшей долей вероятности получит титульный поединок в конце этого года. Оба бойца являются отменными ударниками, ввиду чего мы вправе ждать нокаута.

Магомед не стесняется лезть в зарубы, что он доказал в двухматчевом противостоянии с дерзким бойцом из Молдавии Ионом Куцелабой. В первой встрече Куцелаба раскалил отношения до максимума во время объявления Брюсом Баффером. Молдавский Халк, не дожидаясь команды рефери, пошёл навстречу Анкалаеву и спровоцировал потасовку. К счастью, бойцов быстро разняли. И бой всё же состоялся.

Видео доступно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC Russia

Однако он закончился скандалом. Магомед выбросил несколько мощных хай-киков, но на повторе видно, что ни один из них не достиг цели. При этом Магомеду всё-таки удалось потрясти молдавского бойца, но несильно, так как Ион крепко стоял на ногах. Но рефери Кевин Макдональд решил перестраховаться и остановил поединок через 38 секунд после его начала. Поверженный Куцелаба выразил недовольство и запросил реванш, который ему предоставили.

Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship.

В конце 2020 года, спустя 8 месяцев, на турнире UFC 254 в Абу-Даби состоялся матч-реванш. На этот раз провокаций удалось избежать. И бой начался довольно осторожно, не с разменов, как в прошлый раз. Сначала Анкалаев и Куцелаба много раздёргивали друг друга. Потом они обменивались короткими сериями. Магомед предпочёл работать вторым номером, включив футворк.

Во второй половине пятиминутки россиянин приноровился к своему сопернику и успешно обстреливал его с дальней дистанции. Молдавский Халк всё чаще промахивался, из-за чего терял концентрацию. Так он пропустил левый кросс вразрез в челюсть и в первый раз оказался в нокдауне. Спустя несколько секунд Ион снова раскрылся в атаке и пропустил правый хук и левый кросс навстречу. Второй нокдаун. На этот раз Анкалаев не пожалел своего соперника и добил его, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Рефери вмешался только в тот момент, когда Куцелаба прекратил оказывать сопротивление.



Таким ярким оказался декласс Молдавского Халка, проигравшего российскому бойцу по всем статьям. Неудивительно, что он до сих пор вне топ-15 рейтинга дивизиона. Видимо, его попытки поддеть соперников больше не работают. А в это же время Магомед Анкалаев находится в одном-двух шагах от титульного боя. Сейчас его победная серия составляет семь боёв. И у него хорошие шансы повторить успех Джона Джонса и закрепиться в звании лучшего бойца полутяжёлого веса надолго.