Дайте ему Оскара! Молдавский Халк сначала изображал нокаут, потом — реально уснул. Видео

Осталось всего несколько дней до турнира UFC 277, где в главном карде будут выступать сразу два российских бойца. Особый интерес вызывает поединок Магомеда Анкалаева, которому будет противостоять знаменитый Энтони Смит. Россиянин идёт на серии из восьми побед и в случае нового успеха сможет претендовать на титульный поединок. Впрочем, Смит призывает болельщиков Магомеда не торопиться.

«Я ни на секунду не ставлю под сомнение его навыки в клетке. Но я не вижу ничего особенного. Его подход очень прост. Он не делает ошибок. Он никогда не теряет позиции, но ему не всегда обязательно делать много, чтобы совершать много ошибок. В бою с такими парнями, как Магомед, необходимо просто заставить их ошибаться. О нём говорят так, будто это второе пришествие Иисуса или он собирается оторвать мою голову от плеч и скормить её толпе», — сказал Смит.

Впрочем, любой из последних соперников Анкалаева мог бы рассказать Энтони, что заставить россиянина ошибаться – сложнейшая задача. Например, американец может поговорить об этом с Ионом Куцелабой, успевшим подраться с Магомедом сразу дважды. В первом бою молдавский Халк устроил цирк после пропущенного удара, изображая нокаут. Рефери оценил актёрское мастерство Иона – и объявил его поражение.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Куцелаба сразу начал скандалить, логично требуя реванша. Анкалаев тоже не был против: ему хотелось победить так, чтобы не оставить никаких вопросов. 24 октября 2020 года бойцы снова встретились в октагоне. Россиянин действительно работал «просто», но то была лишь внешняя простота. На самом деле Магомед безостановочно разбивал Иона, не позволив тому выстоять даже до конца первого раунда. «Пушка» с левой буквально опрокинула Халка на канвас, где его жёстко и красиво добили.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Пусть Анкалаев действует «просто», но этот стиль принёс ему фантастическую серию из восьми побед в UFC. Есть ощущение, что даже опытный Энтони Смит не сможет противостоять напору и силе Магомеда. Дагестанец – один из главных претендентов на титул в полутяжёлом весе. Если он добавит себе «скальп» Смита, Дане Уайту станет сложно игнорировать амбиции Анкалаева. Ждём титульного боя, но сначала – победа над Энтони.