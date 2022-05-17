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UFC Vegas 55: Холли Холм — Кетлен Виейра, победа Холм над Рондой Роузи, видео

«Я ничто. Всем на меня плевать». Официантка похоронила карьеру суперзвезды UFC. Видео
Евгений Нарижный
Как Холм похоронила карьеру Роузи
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Ронду Роузи даже посещали мысли о смерти — настолько болезненным оказалось поражение.

В ночь с 21 на 22 мая в городе Лас-Вегас, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке встретятся бывшая чемпионка промоушена в легчайшем дивизионе Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра. 40-летняя Холм – не просто ветеран или легенда UFC. Для американки с ирландско-шведскими корнями недостаточно таких определений. Холли – спортсменка топ-уровня, которая преуспела не только в ММА, но и в боксе.

Отец девушки работал священником, отсюда и появилось прозвище Дочь проповедника. Можно подумать, что священнослужитель не стал бы одобрять увлечение ребёнка единоборствами, но не в этом случае. Отец Холм не только регулярно посещает её поединки – во время боксёрской карьеры он секундировал дочери.

Перед тем как уйти в жёсткие виды спорта, Холм успела позаниматься спортивной гимнастикой, футболом и прыжками в воду. Но там девушке не хватало адреналина. Холли перешла в бокс, который поначалу совмещала с карьерой официантки – в сфере обслуживания Холм работала на полставки. Всего через три года после перехода в профессиональный бокс она выиграла первый пояс, а всего за карьеру провела 16 защит титула в трёх весовых категориях.

Холли Холм

Холли Холм

Фото: Getty Images

В ринге Холм одержала 33 победы, дважды проиграла и три раза свела поединок вничью. Журнал Ring признал её лучшей женщиной-боксёром в 2005 и 2006 годах, но Холли решила резко поменять жизнь и уйти в смешанные единоборства. Трансфер спортсменки в ММА восприняли скептично – пару лет назад подобное пытался провернуть Джеймс Тони, но унизительно уступил Рэнди Кутюру и тут же был уволен. Холм оказалась умнее Тони, а потому не стала сразу мчаться в UFC, чтобы рубиться с её топовым представителем. Холли начала с локальных промоушенов, засветилась в Bellator и с рекордом 7-0 при шести нокаутах подписалась в организацию Даны Уайта.

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После ещё двух победных поединков титулованная боксёрша вышла на Ронду Роузи. В тот момент вряд ли существовал человек, который не верил бы в магию Ронды – бронзовая призёрка ОИ-2008 по дзюдо уничтожала всех соперниц. Роузи также подошла к поединку без поражений, все 12 поединков она выиграла досрочно и только однажды зашла дальше первого раунда. При всей мощи Холм вряд ли на неё ставили даже символическую сумму за пределами родного Альбукерке.

Уверенности в победе Роузи добавлял тот факт, что Ронда подошла к защите после очередного быстрого нокаута, а Холм провела в UFC два не слишком убедительных дебютных боя – особенно так можно сказать о дебюте против Ракель Пеннингтон. Первый раунд титульника на UFC 193 получился близким – если на старте Ронда перебивала Холм, то во второй половине Холли отвесила сопернице несколько мощных панчей прямо в голову. В самом конце Холм сильно удивила зрителей, оформив чистый тейкдаун, но развить успех не получилось. Холм забрала первый отрезок боя, а Ронда впервые в карьере проиграла раунд.

Ронда Роузи и Холли Холм

Ронда Роузи и Холли Холм

Фото: Getty Images

Вторая пятиминутка поединка продлилась чуть меньше минуты. Девушки держали дистанцию, но Холм ещё в первые 30 секунд несколько раз проверила держак Роуди. Чемпионка справилась, но уже скоро не устояла после левого бокового от Холм. Ронда немного потерялась в пространстве, а когда подняла голову, ей в висок прилетел хай-кик, после которого исход был очевиден. Хёрб Дин посмотрел на пару добиваний от Холм и остановил бой – случился один из величайших апсетов в истории UFC.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ufcespagnol.

В течение всей карьеры Роузи вдохновляла девушек по всему миру и удивляла ментальной силой мужчин. Но, похоже, она оказалась совсем не готова к тому, что может проиграть. Поражение загнало Ронду в глубокую депрессию, она несколько месяцев не появлялась в медиа, а позже заявляла, что сразу после нокаута думала о самых жутких вещах: «Я сидела и думала о том, чтобы покончить с собой. В ту же секунду я подумала: «Я ничто, что мне делать дальше? Всем на меня наплевать». Потом я подняла глаза и увидела моего мужчину Трэвиса. Я посмотрела на него и подумала, что хочу от него детей. Мне нужно продолжать жить».

Холм критически отнеслась к словам Ронды. По словам Холли, когда её нокаутировали в боксёрском поединке, она сразу задумалась о том, как поскорее восстановиться. «Я бы никогда не опустилась так низко после поражения. Может, я эгоистичный человек, но я думаю, что хочу вернуться и выиграть для себя. Это разочаровывает. У вас много сомнений о том, что, возможно, вы не так хороши, как думали», – сказала Холм.

Холли Холм

Холли Холм

Фото: Getty Images

Та схватка не сделала из Холли суперзвезду. После него она проиграла три боя подряд, а статус главного монстра в женских дивизионах у Ронды перехватила Аманда Нуньес, которая окончательно её добила. Теперь у Нуньес появилась своя Холм в лице Джулианны Пеньи, а Ронда зарабатывает миллионы в рестлинге.

Сама Холли довольствуется ролью гейткипера – девушка не раскисла после трёх неудач подряд и сейчас идёт на серии из двух побед. Жаловаться на заработок Холм тоже вряд ли станет – один только бой с Рондой принёс ей $ 180 тыс. без учёта pay-per-view, а на поражении от Нуньес бывшая боксёрша и вовсе сделала $ 330 тыс.

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