«Бьёт, как Бетербиев». Узбекский боксёр кошмарит США — вырубил за минуту и взял пояс

Мы привыкли к тому, что боксёрские турниры проходят по выходным. Но Golden Boy Promotions посреди недели, 28 июля, провёл ивент, который возглавил поединок между Хосе Ангуло и Хуске Гонсалесом. Но наше внимание привлёк поединок между непобеждённым проспектом из Узбекистана Эльнуром Абдураимовым и мексиканцем Леонелем Морено.

Абдураимов является подопечным известного в боксёрском мире менеджера Вадима Корнилова. У самого Эльнура хорошая любительская карьера — бронзовый призёр чемпионата мира в Дохе (2015) и чемпион Азии (2017). Но его не взяли на Олимпиаду в 2016 году, зато отобрали на прошлогодние Игры в Токио, где узбек добрался до стадии 1/4 финала, где закончил свои выступления. Примечательно, что на тот момент Эльнур уже выступал в профессиональном ринге.

К счастью, в профессионалах узбек не затерялся, не скрывая свои данные панчера (восемь из девяти побед нокаутом). Он также отличился на российском ринге тремя яркими победами, две из которых были на турнире RCC в Екатеринбурге. У Эльнура пушечные удары слева, которые мало кто выдерживает. Так после десяти побед на профессиональном ринге Абдураимов заполучил свой первый чемпионский поединок за вакантный пояс IBF North American.



Соперник узбекского бойца Леонель Морено подходил к схватке с неплохим рекордом 11-1-1. Но его оппонентами были дебютанты и джорнимены со статистикой 5-14 или 3-26. Поэтому поединок закончился очень быстро. С первых секунд Эльнур захватил контроль ринга и гонял своего противника вдоль канатов. Мексиканец вёл себя довольно пассивно, изредка отмахиваясь ударами.

Права на видео принадлежат Golden Boy Boxing. Видео доступно на канале Golden Boy Boxing в YouTube.

А узбек нащупывал дистанцию сериями. И его первая успешная атака спустя минуту после начала боя стала последней — Эльнур встретил Морено левым в печень. Леонель согнулся и не смог прийти в себя от сокрушительного удара. Очередная жертва узбекского панчера. Абдураимов одержал очень важную для себя победу на американском ринге. И теперь его ждут рейтинговые бои. Такими темпами он способен навести шороху в полулёгком дивизионе.

Эльнур Абдураимов Фото: Из личного архива спортсмена

Эльнур Абдураимов Фото: Из личного архива спортсмена

В соцсетях Эльнура сравнили с самим Артуром Бетербиевым:

«Парень похож на Бетербиева и бьёт, как он».



Что ж, пока он оправдывает возложенные на него ожидания. Посмотрим, как узбекский панчер будет выглядеть на фоне более серьёзных бойцов.