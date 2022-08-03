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Эрик Эш Баттербин, биография боксёра, карьера в боксе и ММА, что известно о Баттербине

Нокаутёр-колобок стал мировой звездой бокса. Толстяк вырубал рефери и считался мошенником
Евгений Нарижный
Эрик Эш Баттербин, биография боксёра
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Карьера Эрика Баттербина – череда нелепых случайностей.

История единоборств полна запоминающимися персонажами. Один из таких – огромный тяжеловес Эрик Эш по прозвищу Баттербин. Тучный американец выступал в боксе, кикбоксинге и ММА, а его суммарный рекорд во всех видах – 97 побед (74 — досрочные), 24 поражения и пять ничьих. 3 августа 2022 года Баттербину исполнилось 56 лет. Он давно закончил карьеру, а мы вспоминаем, как она начиналась и к чему пришла.

У Эрика Эша было трудное детство – он потерял мать в возрасте восьми лет, а в школе его дразнили за лишний вес. Первый шаг к славе он сделал уже в зрелом возрасте, когда работал на заводе в Алабаме, где занимался настилом полов в промышленных помещениях.

Коллеги уговорили Эрика выступить на боксёрском турнире Toughman. Тогда он весил 190 килограммов – для участия нужно было согнать девять кило, чтобы уложиться в лимит. «Мои приятели на заводе заплатили вступительный взнос, поэтому мне пришлось сбросить вес. Промоутеры сказали: «Вы можете отказаться от весогонки, но тогда не получите деньги обратно», – вспоминал Эш.

Эрик Баттербин

Эрик Баттербин

Фото: Mike Egerton/EMPICS via Getty Images

Как только поединок начался, друзья Эрика начали скандировать: «Масляная фасоль! Масляная фасоль!» (Вutter bean – англ. – Прим. «Чемпионата»). Они выкрикивали ключевой ингредиент диеты Эрика, благодаря которой он сбросил вес. Остальные зрители подумали, что это прозвище боксёра, и подхватили – через минуту уже весь зал напоминал Эшу, как он давился фасолью, которую ненавидел и заставлял себя есть. «Мои друзья знали, что выводят меня из себя, говоря о масляной фасоли, и это только разозлит меня и заставит вымещать гнев на противнике. Так я нокаутировал своего соперника и в процессе стал Баттербином», – рассказывал Эрик.

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Всего за несколько месяцев Эш выиграл титул чемпиона мира Toughman в бою, транслируемом на канале Showtime с оплатой за просмотр. «Я не осознавал, что я настолько хорош. Я отлично проводил время. Чёрт, я мог вырубать людей и не попасть за это в тюрьму», – радовался Баттербин, который вскоре подписал контракт с промоушеном Top Rank Боба Арума.

Всего за несколько поединков Эш стал одним из самых известных бойцов в мире. Хайлайты с его участием крутили в спортивных программах по всей стране, а после боя с Пэтом Джексоном, во время которого Эрик случайно нокаутировал рефери, Баттербин стал постоянным гостем на Вечернем шоу с Джеем Лено. В апреле 1997-го в андеркарде боя де ла Хойя – Уитакер Эш нокаутировал Эда Уайта и стал чемпионом IBA в супертяжёлом весе.

Баттербина неоднократно обвиняли в договорных поединках. Как писало издание The Baltimore Sun в 1999 году, благодаря отлетающим в нокаут соперникам Эш увеличил заработок с $ 600 за бой до $ 60 тысяч. Два анонимных соперника и два комиссара говорили, что минимум четыре боя Баттербина были договорными. Сам боксёр, конечно же, всё отрицал: «Я был в чертовски хорошей компании в этом расследовании. Они упоминали имя Джорджа Формана и других именитых боксёров. На мой взгляд, Top Rank никогда не фальсифицировал бои».

Эрик Эш достиг нового уровня известности в поп-культуре, когда нокаутировал Джонни Ноксвилла в фильме «Чудаки». «Я прекрасно провёл время, занимаясь этим. Знаете, когда я подписывался, то думал, что это настоящий фильм по сценарию. Я ничего не знал о чудаках и о том, что они делали. Поэтому, когда я пришел туда, они сказали: «Мы действительно хотим, чтобы вы его нокаутировали». Я сказал: «Вы имеете в виду, что это не постановка?» – рассказывал Эш сквозь смех.

Фильм «Чудаки» с Баттербином

Фильм «Чудаки» с Баттербином

Фото: Кадр из фильма «Чудаки»

Позже Баттербин перешёл в кикбоксинг, а затем – в смешанные единоборства, где его карьера не получилась такой же славной, как в боксе. «ММА – сложная вещь. Многие, кто не смотрит, не понимают, что это смесь видов спорта: бокс, джиу-джитсу, борьба, дзюдо, карате и так далее. И если вы не знаете хотя бы три-четыре из этих дисциплин, вы в беде. Когда дрался в дебюте с Генки Судо, я понял это», – рассказывал Эрик.

Последний поединок Баттербин провёл в 2011 году. В его ММА-карьере было немного громких схваток – последней такой стал бой с Мариушем Пудзяновским в KSW. Два нестандартных ветерана разобрались в первом раунде – стронгмен нокаутировал толстяка. Путь Баттербина в смешанных единоборствах не был выдающимся, но и скучным его точно не назвать – из 28 боёв лишь один дошёл до решения судей.

Эш всегда мечтал сразиться с Майком Тайсоном, а в ММА – с Кимбо Слайсом, Бобом Саппом или Танком Эбботом. Сейчас Баттербин владеет рестораном Mr. Bean’s BBQ в городе Джаспер, штат Алабама. У Эрика есть дочь и два сына, Брэндон и Калеб – оба парня стали бойцами смешанного стиля, но вышло не очень: на двоих у них одна победа и семь поражений.

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