Победа в стиле Ван Дамма. Американский Тарзан уложил японца хай-киком ювелирной точности

Утром 7 августа закончился турнир UFC Vegas 59. Он не был обилен громкими именами, зато было много ярких финишей. Именно на этом ивенте случилось редкое явление — все десять боёв закончились досрочно. Такое было только на турнире UFC Fight Night в 2014 году. Тогда было 11/11. А автором самого быстрого и красивого финиша прошедшего события стал носитель воинственной фамилии американец — Брайан Баттл, чья фамилия в переводе с английского означает битву.

Соперником Баттла стал японец Такаши Сато. Положение Сато было непростым — он проиграл три из четырёх последних схваток. Причём две из них были допущены подряд. Третий проигрыш мог поставить крест на его дальнейших перспективах в UFC. А американец, напротив, был на ходу. Он подходил к бою со стриком из шести викторий, две их которых были одержаны уже в UFC.

Поэтому неудивительно, что ход поединка с первых секунд диктовал американский боец с внешностью Тарзана, напрягая японца хай-киками. Сначала Сато успешно уворачивался. Но через 44 секунды после начала боя Баттл достал Такаши этим ударом и отправил его «спать». Примечательно, что поверженный боец в момент удара держал руки высоко, но нога американца не заметила защиту японца. Филигранная точность принесла Брайану Баттлу бонус в $50 тысяч долларов.

Но здесь стоит отдельно упомянуть ударную технику, которая по своему исполнению напоминает фирменный удар самого Жана-Клода Ван Дамма. Такой холодный расчёт и изящность выполнения была присуща легендарному актёру и мастеру боевых искусств. Приятно видеть такие флэшбеки в октагоне.