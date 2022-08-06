Четыре секунды на сближение, три — на атаку. Рекордно быстрый «вынос» в UFC. Видео

В ночь с 6 на 7 августа состоится турнир UFC Vegas 69, который возглавит поединок между полутяжами Тиагу Сантосом и Джамалом Хиллом. Кроме них в карде выступит легковес Терренс Маккинни, известный своими быстрыми финишами. На его счету три победы менее, чем за 20 секунд.
Но на этот раз ему предстоит закрыть поражение от Дрю Добера. И перед началом ивента давайте вспомним, как быстро Терренс способен разбираться со своими оппонентами. В июне 2021 года под раздачу попал крепкий гейткипер Мэтт Фревола, с которым все три раунда провозился сам Арман Царукян. Но Маккинни не признаёт авторитетов и уложил Мэтта за семь секунд. Он затратил четыре секунды на разведку со сближением и три секунды на роковую двойку с добиванием.
Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship
Это самый быстрый нокаут в истории лёгкого веса. Даже великий Майк Тайсон и бывший король лёгкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов так быстро не разбирались со своими оппонентами. У Железного Майка есть даже культовая цитата, сколько должен длиться бой в его понимании.
«Бой должен длиться 13 секунд: 2 секунды на сближение, 1 секунда на удар, 10 секунд на отсчет рефери», — говорил Тайсон.
Таким образом, Маккинни превзошёл обоих легенд в длительности поединка. Благо в ММА нет отсчётов, иначе это достижение было бы обесценено. А так у нас есть надежда, что этот скромный кард на предстоящем турнире будет разбавлен очередным ярким перфомансом в исполнении Терренса Маккинни.
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