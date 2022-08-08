Скрутил пьяного хулигана — получил пулю. Неадекватный полицейский застрелил легенду спорта

Ни для кого не секрет, что большинство легенд джиу-джитсу родом из Бразилии. Одно из самых громких имён в истории данного вида спорта — Леандро Ло. К своим 33 годам уроженец Сан-Паулу выиграл восемь чемпионатов мира! Чёрный пояс Ло получил ещё в молодости, после чего начал доминировать на бразильской и мировой аренах. СМИ называли Леандро одним из лучших джитсеров в истории, причём вне весовых категорий.

Вчера, 7 августа, этот блестящий боец максимально нелепо погиб. Несмотря на любовь к спорту, Ло ещё и очень любил посещать ночные клубы. Громких скандалов за ним не замечалось: добродушный спортсмен спокойно проводил время в клубе и уходил домой. Но неожиданная ссора с полицейским Энрико Велозой стала для восьмикратного чемпиона мира роковой.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта Леандро и Велозы. В ходе словесной перепалки пьяный полицейский схватил бутылку со стола спортсмена и попытался ударить ей по голове оппонента. Ло увернулся и опрокинул хулигана приёмом из джиу-джитсу, надеясь его успокоить. Набежали люди, и казалось, что инцидент исчерпан. Однако Велозо поднялся, достал пистолет и выстрелил в Леандро. Тот упал.

Скорая помощь оперативно доставила восьмикратного чемпиона мира в госпиталь, но шансов на спасение не было. Леандро Ло скончался через пару часов, не приходя в сознание. Преступника теперь разыскивает буквально вся Бразилия: улыбчивого и добродушного парня любили даже те, кто в принципе не увлекается единоборствами. Нет сомнений, что убийца будет схвачен и наказан. Вот только Леандро это уже не вернёт.

Леандро Ло Фото: Из личного архива

Бразильская федерация джиу-джитсу уже отреагировала на трагедию: «Мы выражаем наше почтение тому, кто помог и вдохновил так много людей носить кимоно по всему миру».