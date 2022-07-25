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Вернон Форрест, биография чемпиона по боксу, как погиб Форрест, нападение грабителей

Всегда боялся бандитов — и погиб от их рук. Добрейший чемпион по прозвищу Гадюка
Александр Фролов
Вернон Форрест, биография чемпиона по боксу
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И почему лучшие уходят так рано?

Ровно 13 лет назад из жизни ушёл боксёр Вернон Форрест. Бывший чемпион мира в полусреднем и первом среднем весах погиб в результате нападения грабителей. Злоумышленники обокрали Форреста на автозаправке и убежали. Боксёр, находившийся в состоянии аффекта, выхватил из бардачка свой пистолет и бросился в погоню. Догнать никого не удалось: когда Вернон уже возвращался к машине, ему в спину выстрелили несколько раз – он умер на месте.

На похороны знаменитого спортсмена пришли почти две тысячи человек, включая легендарных Эвандера Холифилда и Антонио Тарвера. Дело было не только в спортивной славе погибшего: Форрест запомнился всем как замечательный человек с большим сердцем. Он ещё в молодости организовал несколько благотворительных фондов, помогавших умственно отсталым детям и сиротам. И отдавал туда немалую часть своих доходов.

Вернон как никто понимал проблемы несчастных детей. Он сам вырос в чудовищной бедности: отец работал без выходных на самых тяжёлых работах, чтобы прокормить семью. Но денег всё равно не хватало, поэтому многочисленные братья Форреста занимались единственно доступным делом – криминалом. Звали туда и Вернона, однако тот с детства сторонился уголовной сферы и побаивался местных хулиганов.

Это было немудрено, учитывая хрупкое телосложение и врождённые проблемы с речью. Вернону остро не хватало уверенности в себе, которую он обрёл только на боксёрских тренировках. С первых занятий тренеры увидели в юноше огромный потенциал и прозвали новичка Гадюкой за скорость и ловкость движений. Вскоре пошли и первые победы – на любительском ринге Форрест был весьма хорош.

Выиграв всё в молодёжном боксе, Вернон стал соревноваться со взрослыми спортсменами. В 1991 году американец блестяще выступил на чемпионате мира, где дошёл до финала. Там его остановил, кстати, великий Константин Цзю, про которого проигравший всегда потом говорил с нескрываемым уважением. Вскоре Форрест отобрался на Олимпийские игры, где абсолютно неожиданно вылетел в первом круге.

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Впереди был переход в профессионалы, где Гадюка тоже имел успех… Параллельно Вернон начал заниматься благотворительностью: по словам боксёра, он не мог смотреть спокойно на страдания несчастных детей. Пятую часть от всех гонораров спортсмен отправлял в благотворительный фонд, при этом успевая проводить лекции для малообеспеченных слоёв населения. При этом в ринге победы тоже шли одна за другой – вскоре пришли и титулы.

Дважды повержен оказался даже прославленный Шейн Мозли. К сожалению, Форрест не сумел надолго захватить чемпионские пояса – ему откровенно не хватало здоровья и бойцовского характера. В дилогии с Рикардо Майоргой действующий чемпион умудрился дважды сломать руку. После этого Вернон продолжал выступать достаточно успешно и даже вернул себе титул – пусть его кондиции и были далеки от оптимальных.

Боксёр всё чаще задумывался о завершении карьеры. Он устал от бокса, который не очень подходил его спокойному и дружелюбному характеру. Форрест планировал провести ещё два боя и повесить перчатки на гвоздь, после чего хотел основать глобальный «Фонд спасения» для больных детей из неблагополучных стран. К сожалению, его планы и его жизнь оборвал выстрел бандита. Лучшие уходят слишком рано.

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Теги Бокс/ММА Профессиональный бокс •••

Заглавное фото: Ethan Miller/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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