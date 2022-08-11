Мешковая диета окончена. Усману Нурмагомедову наконец-то дали бой за титул

Вчера, 10 августа, из различных источников поступили новости о том, что Усман Нурмагомедов подерётся за чемпионский пояс Bellator против Патрики Фрейре. Первым, кто сообщил об этом, был MMA Weekly. Затем эту новость подхватил более авторитетный MMA Junkie. Но самое важное подтверждение было из уст самого Хабиба Нурмагомедова во вчерашнем интервью российским журналистам после турнира Eagle FC 49.

«У нас впереди очень тяжёлые октябрь и ноябрь. Абубакар [Нурмагомедов], Зуба [Тухугов] и Ислам [Махачев] подерутся 22 октября. 5 ноября, скорее всего, Умар [Нурмагомедов] и Тагир [Уланбеков] подерутся. И 18 ноября, скорее всего, Усман [Нурмагомедов] будет драться за пояс [Bellator]. Как это может не волновать меня, не тревожить? Когда твои ребята в течение месяца подерутся за пояс UFC и Bellator», — сообщил Нурмагомедов.

Если Хабиб подтвердил вероятность проведения чемпионского поединка, то это значит, что переговоры действительно ведутся. И нам недолго осталось ждать до официального анонса боя Фрейре — Нурмагомедов. На Усмана делали серьёзную ставку и усиленно продвигали по рейтингу, хотя оппозиция была слабой. Ни одного громкого имени, сплошные ноунеймы. Самого бойца это мало устраивало, и он даже открыто критиковал матчмейкеров за выбор оппонента перед московским турниром Bellator.

И Усман делом доказал, что его зря сажали на мешковую диету, ибо последние три оппонента не выдержали с ним и одного раунда. Поэтому руководство Bellator, вместо того чтобы дать ему элиминатор с кем-то из прямых конкурентов по рейтингу дивизиона, подняло Нурмагомедова-мл. на первое место. Даже Александру Шаблию, Исламу Мамедову и Тофику Мусаеву давали более громкие имена, чем Усману. Но именно брата Хабиба продвинули выше всех. Это очень похоже на аванс.

Но это похоже и на долгосрочную ставку на перспективного и очень одарённого дагестанца. Глядя на его скиллы и людей, которые занимаются его карьерой, руководство Bellator побоялось упустить бойца с фамилией Нурмагомедов. Поэтому они опомнились после полутора лет ленивой организации боёв.

Но не опасен ли такой резкий скачок в уровне оппозиции? И да, и нет. Да, потому что Усман не сталкивался с такими бойцами в октагоне. Нет, потому что он тренируется вместе с Хабибом и его командой. А это элита, как ни крути. Что касается Патрики Фрейре, то это самый слабый чемпион Bellator на сегодняшний день. Его рекорд ужасен — 24-10. Остаётся удивляться, как с такой позорной статистикой бойцы становятся чемпионами. Тем более Питбуль-ст. проигрывал двум бойцам из топ-10 дивизиона. Это Тофик Мусаев и Питер Куилли.

А его боевой арсенал посредственный. Он заметно уступает даже своему младшему брату Патрисиу, который является безоговорочно лучшим в Bellator. Патрики умеет только бить (16 из 24 побед нокаутом). Но его ударка гораздо слабее, чем у Усмана, который машет ногами, словно веером. И он слабый борец — всего лишь одна победа сабмишеном за всю карьеру.

Поэтому шансы, что в семействе Нурмагомедовых на один пояс станет больше, как никогда высоки. Осталось не перегореть и сделать то же самое, что делали девять прошлых обидчиков Фрейре. Майклу Чендлеру это удавалось дважды.