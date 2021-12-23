Реванш для Емельяненко и титульный бой Усмана Нурмагомедова. Ждём уже в 2022 году!

«Чемпионат» продолжает разбираться с самыми ожидаемыми противостояниями в Bellator в 2022 году. В первой части этого обзора главными хедлайнерами были бойцы Fedor Team. Во второй части мы поговорим о фрешменах, которым удалось преодолеть все сложности и завоевать заветный пояс или приблизиться к нему. Теперь их ждут новые вызовы, которые будут не менее захватывающими, чем в уходящем 2021 году. Вперёд!

Эй Джей Макки — Патрисиу Фрейре

Их первая встреча прошлым летом была едва ли не самым ожидаемым поединком этого года. Лучший боец вне зависимости от весовых категорий против самого перспективного бойца Bellator, которому все без исключения пророчат большое будущее. Некоторым казалось, что Питбуль засиделся на троне Bellator. Но он снова и снова доказывал, что находится на вершине по праву.

Питбуль легко добрался до финала Гран-при в полулёгком весе, где одному из любимчиков Кокера в финале достался непобедимый, безумно талантливый и голодный до побед Макки. Эй Джей настолько убедительно казнил гегемона гильотиной на второй минуте, что Кокер никак не мог защитить «голого короля». Кажется, конец эры 34-летнего бразильца близок. Bellator нуждался в новом герое и заполучил его, причём в одном из самых конкурентных дивизионов организации.



Но Питбуль не хочет признавать конец своей эпохи, причём до такой степени, что решил сосредоточиться на полулёгком весе. Бразилец оставил вакантным пояс чемпиона в лёгком весе и сосредоточился на реванше с безупречным Макки. Учитывая разносторонний арсенал Наёмника (прозвище Макки. — Прим. «Чемпионата»), напрашивается вывод, что Патрисиу подписал себе приговор. Но не стоит забывать, что у него 11 побед нокаутом и 12 сабмишеном, что служит напоминанием о том, насколько Питбуль опасен. В этом и заключается интрига, сможет ли Питбуль нокаутировать новоиспечённого лучшего бойца Bellator вне зависимости от весовых категорий или его окончательно спишут в утиль.

Патрики Фрейре — Усман Нурмагомедов

Чемпионом лёгкого веса сейчас является старший брат Патрисиу Питбуля Патрики Фрейре. У Питбуля-старшего очень посредственная статистика, состоящая из 24 побед и 10 поражений. Плюс он неоднократно проигрывал Майклу Чендлеру и другие ключевые бои топовым бойцам. А арсенал у Патрики куда более скудный, чем у его именитого брата.

Старший Питбуль является неплохим нокаутёром — 16 из 24 побед одержано нокаутом и только 1 раз побеждал сабмишеном. Он представляет опасность только на средней дистанции. В то время как у экс-чемпиона в двух весовых категориях 11 побед нокаутом и 12 успешных финишей сабмишеном. Вдобавок к этому у Патрики шесть из 10 поражений были решением судей. Это говорит о том, что он очень плох на дистанции и поэтому рассчитывает закончить бой досрочно. Поэтому есть смысл полагать, что пояс он будет держать недолго.

А кто может позариться на титул бразильца? На третьем месте рейтинга лёгкого веса идёт Усман Нурмагомедов, который в этом году провёл три успешных поединка. Но оппозиция была настолько травоядной, что сам Усман был возмущён таким положением дел. Он уже заявлял, что готов биться с лучшими. И повышение на третье место после победы над финским ноунеймом Патриком Пиетилой наводит нас на мысль, что следующим поединком может стать непосредственно титульный бой или элиминатор. Учитывая многогранный талант Нурмагомедова-младшего, его большой потенциал, менторство и заодно лобби со стороны старшего брата Хабиба, мы уверены, что Скотт Кокер даст Усману то, чего он хочет. И это случится в следующем году.

Ярослав Амосов — Майкл Пейдж

После завоевания чемпионского пояса в полусреднем весе Ярослав Амосов ни разу не выходил в октагон. Причём не прошло и полгода с победы над Дугласом Лимой, а сам Лима успел ещё раз выйти в октагон, чтобы подтвердить свои притязания сразиться с украинцем в реванше. Но английские судьи оказались неблагосклонны к бразильцу и вытащили Майкла Пейджа в очень близкой схватке. Именно MVP стал обязательным претендентом на пояс Динамо (прозвище Амосова. — Прим. «Чемпионата»). Пока не было официального анонса этого поединка, но мы уверены, что Ярослав будет защищать его против опасного британца.

Амосов здорово проявил себя в бою против жёсткого панчера в лице Лимы, лишив его козырей, особенно убийственных лоу-киков. Но бразилец совсем не впечатлил ни в схватке с Гегардом Мусаси, ни во второй встрече с MVP, из-за чего напрашивается вывод, что Лиму настигла спортивная старость и его карьера близится к закату.

Потому нам кажется, что схватка с развязным, непредсказуемым и долговязым Пейджем станет для Ярослава куда более суровой проверкой, чем с Феноменом из Бразилии. В то же время будет интересно посмотреть, как британец будет противостоять дисциплинированному грэпплеру, который при первой же возможности постарается сделать проход в ноги. Нас ждёт очередное противостояние стилей, которое никого не оставит равнодушным не только по национальному, но и по эстетическому признаку.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко

Этот поединок пока совсем уж в статусе гипотетического, но это вовсе не отменяет того, что мы его ждём. На самом деле Бейдера ждёт защита титула в схватке с воспитанником Фёдора Валентином Молдавским, сам Емельяненко-старший, вероятнее всего, подерётся с Чейком Конго. Так что условий для организации дилогии Емельяненко – Бейдер слишком много, для этого на небосводе должны сойтись всё звёзды.



Но в целом если Молдавский победит (шансы на это высоки), то Бейдеру, дабы вернуться в игру, нужна будет громкая победа. Схватка с Фёдором, пускай и очень возрастным, всегда статусная, потому Бейдер будет готов её принять. Если же Райан победит Молдавского, а Фёдор справится с Конго, то Емельяненко даже по логике рейтингов должен будет подраться со своим обидчиком. Так что всё может и сложиться. Вопрос лишь в том, насколько это интересно Фёдору. В конце концов, по контракту с лигой у него остаётся один бой и пока нет никаких признаков того, что новое соглашение будет подписано. Да и нужно ли оно?