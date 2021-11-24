Усман Нурмагомедов уже третий номер рейтинга. Брат Хабиба — проект Bellator?

Помните, как Хамзат Чимаев назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC? Тогда слова Борза вызвали бурную реакцию, и, объективно говоря, мнение шведа с чеченским паспортом казалось не очень-то справедливым. Всё-таки Хабиб сам себе пробил дорогу на вершину, попутно победив лучших бойцов дивизиона.

Другое дело – братья Орла. Безусловно, с одной стороны, Хабиб затмевает их. и прежде всего они интересны прессе как близкие легендарному бойцу люди. Как правило, сравнений с титулованным братом избегать не получается. С другой стороны, такое родство помогает всем двоюродным братьям Нурмагомедова в развитии карьеры. На ребят с ходу обращают внимание. Но если в UFC для Умара и Абубакара Нурмагомедовых всё ограничивается лишь этим самым повышенным вниманием, то вот у единственного представителя большой семьи в Bellator Усмана Нурмагомедова всё обстоит иначе.

Складывается ощущение, что боссы популярной лиги хотят слепить из Усмана звезду как можно быстрее. Из-за этого он постепенно превращается в то, что действительно можно назвать проектом. Откуда такие мысли? А давайте взглянем на рейтинг Bellator в лёгком весе. Относительно недавно он обновился, и что мы там увидели? Усман Нурмагомедов располагается на третьем месте.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да-да, вы не ошиблись. Именно на третьем. Позади него опытнейший Гоити Ямаути, в активе которого 12 побед в 16 боях в Bellator, также Усману уступают Бенсон Хендерсон и Ислам Мамедов. Да, последний провёл в лиге лишь один поединок, но победил в нём экс-чемпиона Брента Примуса. А кого побил Усман? Нет, вот серьёзно, вы можете вспомнить эти имена? Конечно, можно говорить, что соперников выбирает не он, но тому же Мамедову в оппоненты дали упомянутого Примуса, а под Усмана Нурмагомедова в течение года кинули трёх бойцов, общий рекорд которых состоит из 31 победы и 21 поражения. Это ли не свидетельство того, что россиянина превращают в проект лиги? Оправдывать проблему слабой оппозиции можно сколько угодно. К примеру, Скотт Кокер утверждает, что с Усманом никто драться не хочет. Ок, принимается. Но это вовсе не повод для того, чтобы после трёх побед кряду над откровенными ноу-неймами возвышать бойца на третье место в рейтинге. В конце концов, за что такие почести? Только за фамилию?

Как работает этот бизнес, можно спросить у Ислама Махачева. Паренёк одержал 9 побед кряду и также столкнулся с тем, что никто не хотел с ним драться. Но даже за 9 побед его не стали ставить на третье место в рейтинге UFC. Так что опять-таки всё сводится к тому, что Усмана делают проектом Bellator. Зачем? Всё просто. Фамилия Нурмагомедов стала брендом уже даже за океаном, и иметь в ростере лиги чемпиона в лице Усмана Нурмагомедова было бы очень престижно и придало бы промоушену ещё большей популярности. Наверное, потому ему дают возможность подняться в рейтинге не за счёт качества оппозиции, а за счёт количества поединков. Хотя это неоднозначный подход.

Как бы то ни было, после побед над Майком Хэмилом, Луисом Муро и Патриком Пиетилой Усман уже третий, значит, претендентский поединок не за горами. В соперники россиянину набивается скандальный Георгий Караханян, который планирует подняться в лёгкий дивизион. Но перед Нурмагомедовым маячит перспектива поединков с тем же Примусом (второй в рейтинге) или Сидни Оутлоу (первый номер рейтинга). Победа над любым из них фактически выведет Усмана на титульную схватку с Патрики Фрейре, так что дело за малым. Остаётся лишь пара шагов. И нужно констатировать, что если всё сложится именно так, то такой лихой прорыв на вершину будет объясняться не только безусловным талантом молодого парня, но и громкой фамилией.

В заключение добавим, что год для Усмана был бы практически идеальным, если бы не недавние события в Каспийске по дороге в аэропорт. Наверняка в Bellator тоже пристально следили за инцидентом и надеялись, что их восходящая звезда избежит проблем. Похоже, так и произошло. Усман по делу о ДТП проходит в качестве свидетеля. Что же, пожелаем ему впредь избегать подобных ситуаций и быть осторожным не только в клетке с соперниками, но и на дорогах.