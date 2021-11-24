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Итоги года для Усмана Нурмагомедова, три победы в Bellator и авария в Каспийске

Усман Нурмагомедов уже третий номер рейтинга. Брат Хабиба — проект Bellator?
Микаил Гусейнов
Итоги года для Усмана Нурмагомедова
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За какие заслуги его так быстро возвысили?

Помните, как Хамзат Чимаев назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC? Тогда слова Борза вызвали бурную реакцию, и, объективно говоря, мнение шведа с чеченским паспортом казалось не очень-то справедливым. Всё-таки Хабиб сам себе пробил дорогу на вершину, попутно победив лучших бойцов дивизиона.

Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского

Другое дело – братья Орла. Безусловно, с одной стороны, Хабиб затмевает их. и прежде всего они интересны прессе как близкие легендарному бойцу люди. Как правило, сравнений с титулованным братом избегать не получается. С другой стороны, такое родство помогает всем двоюродным братьям Нурмагомедова в развитии карьеры. На ребят с ходу обращают внимание. Но если в UFC для Умара и Абубакара Нурмагомедовых всё ограничивается лишь этим самым повышенным вниманием, то вот у единственного представителя большой семьи в Bellator Усмана Нурмагомедова всё обстоит иначе.

Складывается ощущение, что боссы популярной лиги хотят слепить из Усмана звезду как можно быстрее. Из-за этого он постепенно превращается в то, что действительно можно назвать проектом. Откуда такие мысли? А давайте взглянем на рейтинг Bellator в лёгком весе. Относительно недавно он обновился, и что мы там увидели? Усман Нурмагомедов располагается на третьем месте.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да-да, вы не ошиблись. Именно на третьем. Позади него опытнейший Гоити Ямаути, в активе которого 12 побед в 16 боях в Bellator, также Усману уступают Бенсон Хендерсон и Ислам Мамедов. Да, последний провёл в лиге лишь один поединок, но победил в нём экс-чемпиона Брента Примуса. А кого побил Усман? Нет, вот серьёзно, вы можете вспомнить эти имена? Конечно, можно говорить, что соперников выбирает не он, но тому же Мамедову в оппоненты дали упомянутого Примуса, а под Усмана Нурмагомедова в течение года кинули трёх бойцов, общий рекорд которых состоит из 31 победы и 21 поражения. Это ли не свидетельство того, что россиянина превращают в проект лиги? Оправдывать проблему слабой оппозиции можно сколько угодно. К примеру, Скотт Кокер утверждает, что с Усманом никто драться не хочет. Ок, принимается. Но это вовсе не повод для того, чтобы после трёх побед кряду над откровенными ноу-неймами возвышать бойца на третье место в рейтинге. В конце концов, за что такие почести? Только за фамилию?

Как работает этот бизнес, можно спросить у Ислама Махачева. Паренёк одержал 9 побед кряду и также столкнулся с тем, что никто не хотел с ним драться. Но даже за 9 побед его не стали ставить на третье место в рейтинге UFC. Так что опять-таки всё сводится к тому, что Усмана делают проектом Bellator. Зачем? Всё просто. Фамилия Нурмагомедов стала брендом уже даже за океаном, и иметь в ростере лиги чемпиона в лице Усмана Нурмагомедова было бы очень престижно и придало бы промоушену ещё большей популярности. Наверное, потому ему дают возможность подняться в рейтинге не за счёт качества оппозиции, а за счёт количества поединков. Хотя это неоднозначный подход.

Самый одаренный из команды Хабиба. Усман Нурмагомедов сможет затмить своего брата? Самый одаренный из команды Хабиба. Усман Нурмагомедов сможет затмить своего брата?

Как бы то ни было, после побед над Майком Хэмилом, Луисом Муро и Патриком Пиетилой Усман уже третий, значит, претендентский поединок не за горами. В соперники россиянину набивается скандальный Георгий Караханян, который планирует подняться в лёгкий дивизион. Но перед Нурмагомедовым маячит перспектива поединков с тем же Примусом (второй в рейтинге) или Сидни Оутлоу (первый номер рейтинга). Победа над любым из них фактически выведет Усмана на титульную схватку с Патрики Фрейре, так что дело за малым. Остаётся лишь пара шагов. И нужно констатировать, что если всё сложится именно так, то такой лихой прорыв на вершину будет объясняться не только безусловным талантом молодого парня, но и громкой фамилией.

В заключение добавим, что год для Усмана был бы практически идеальным, если бы не недавние события в Каспийске по дороге в аэропорт. Наверняка в Bellator тоже пристально следили за инцидентом и надеялись, что их восходящая звезда избежит проблем. Похоже, так и произошло. Усман по делу о ДТП проходит в качестве свидетеля. Что же, пожелаем ему впредь избегать подобных ситуаций и быть осторожным не только в клетке с соперниками, но и на дорогах.

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