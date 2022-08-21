«Что за нахрен?» Реакция мира UFC на шокирующее поражение Усмана в бою с Эдвардсом

Минувшая ночь оказалась невероятно богатой на знаменательные события в мире бокса и единоборств. Помимо боксёрского поединка между Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа, который проходил в Саудовской Аравии и завершился юбилейной 20-й победой в карьере 35-летнего украинца, в Америке, в олимпийской столице, состоялся крупный турнир UFC 278.
Украшением ивента, проходившего в Солт-Лейк Сити, стал бой между американцем нигерийского происхождения Камару Усманом и англичанином Леоном Эдвардсом. До этого поединка Усман оставался непобеждённым в UFC. Его серия составляла 15 побед подряд, из которых пять – защиты титула. Но сегодня Усман оказался повержен. В заключительном раунде на последней минуте боя он нарвался на нокаутирующий удар, который сделал Эдвардса чемпионом UFC.
«Решающую комбинацию мы много нарабатывали, это не было ударом наудачу. Удар зашёл чисто. У него слишком ориентированный на бокс стиль, то, как он защищается, ныряет от джеба. Я, кстати, выбросил ту же самую комбинацию в бою с Белалом, который признали несостоявшимся из-за тычка в глаз», – высказался Эдвардс на пресс-конференции, комментируя решающий удар.
Любопытно, что Усман и Эдвардс уже встречались ранее в декабре 2015 года. Тогда бой продлился три раунда и завершился единогласной победой Камару. Спустя семь лет Леон взял реванш за то поражение, и теперь настал черёд самого Усмана просить о реванше.
«Чёрт, я просто обожаю этот вид спорта! Всякое случается, но мы идём дальше. Поздравляю, Леон. Иногда чемпионы лажают. Но мы возвращаемся и мстим», — написал Усман.
Состоится ли он? На этот вопрос утвердительно отвечает президент UFC Дана Уайт. По словам главы организации, он хотел бы провести их третий бой в Лондоне на футбольном стадионе «Уэмбли».
«Да, я хочу провести его на «Уэмбли», — ответил глава UFC на пресс-конференции после турнира.
Также 53-летний Уайт подробно высказался о сегодняшнем поражении Усмана, согласившись, что развязка боя стала одной из самых шокирующих для титульных боёв в истории организации.
«Что думаю о бое Усмана и Леона? Я думал, что Усман провёл идеальный бой. Безумие. Я слышал, как Роган, Аник и ДиСи говорили, что должен сделать Леон. И как только они это сказали, он нанёс хайкик. Считаю ли это одной из самых шокирующих развязок титульного боя в истории UFC? Да, потому что в этом бою для Усмана многое было поставлено на карту. Усман был абсолютно уверен в себе. Он провёл идеальный бой, который, возможно, не понравился фанатам. Он наносил сильные удары по корпусу, бил в голову, подключал локти. До последней минуты это было идеальное выступление», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Поражение Усмана не могло остаться незамеченным и другими звёздными бойцами. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поражении американца.
«Я свидетель удивительного сюжета! Огромные поздравления, Леон! По-настоящему хороший, солидный и преданный своему делу боец смешанных единоборств! Лишь второй чемпион UFC из Великобритании! Невероятный! Поздравляю, приятель.
Хай-кик был даже относительно невысоким. Он просто полностью погрузился в собственную смерть. Один проложил себе путь к победе, другой — к смерти. Безумный спорт, как же мне он нравится!» — написал Макгрегор, прикрепив фото хай-кика в исполнении Леона.
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев остался шокирован исходом поединка. Англичанин был явным аутсайдером и уступал по ходу боя, однако на последней минуте пятого раунда вырубил соперника точным хай-киком.
«Что за нахрен?» – написал Хамзат в соцсетях, сопроводив текст смеющимися эмодзи.
В своём следующем посте Чимаев уже обратился к новоиспечённому чемпиону.
«Поздравляю, Леон. Скоро увидимся, парень», – написал швед чеченского происхождения в соцсетях.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил британца Эдвардса с завоеванием титула чемпиона UFC в полусреднем весе и поддержал Усмана после поражения.
«Как бы мне ни было грустно, я не могу не порадоваться за Леона Эдвардса, учитывая, через что он прошёл, чтобы оказаться здесь. Поздравляю! Мой брат Камару, держи голову выше! Дерьмо случается. Чувак, этот спорт непредсказуем», — написал Нганну в своих социальных сетях.
Стоит заметить, что американец нигерийского происхождения не знал поражений в сильнейшем промоушене планеты. До этого единственный раз он проиграл удушающим приемом Хосе Касересу на турнире CFA 11 в мае 2013 года.
С тех пор Усман одержал 19 побед подряд (15 побед в UFC). Также Камару впервые в карьере проиграл нокаутом.
Также поражение лишило Усмана возможности добраться до легендарного рекорда Андерсона Силвы, выигравшего 16 боёв в UFC подряд.
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