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У экс-бойца UFC Аскара Можарова нашли допинг, украинский Конор Макгрегор, фальшивый рекорд

Очередной позор Украинского Конора. Выгнали из UFC за мошенничество, а теперь нашли допинг
Евгений Нарижный
Аскар Можаров сдал пробу со следами допинга
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Аскар Можаров – худший боец в истории промоушена Даны Уайта.

Кто худший боец в истории UFC? Чёткий ответ на этот вопрос появился только сейчас. Всё стало очевидным после того, как Атлетическая комиссия штата Невада обнаружила запрещённые вещества в крови Аскара Можарова. Похоже, более бесславной карьеры в промоушене Даны Уайта действительно не было ни у кого.

Можарова подписали в UFC с приличным рекордом 25-7, но вскоре в редакции сайта Sherdog почуяли неладное и занялись расследованием, в результате которого стало известно, что команда бойца намеренно подделала профессиональный рекорд. В Sherdog даже опубликовали доказательства, что Можаров ранее трижды менял имя, чтобы его поражения обнулялись. Сейчас на сайте у Аскара 15 побед и 14 поражений, что сильно отличается от изначальных чисел.

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Первый бой в UFC Можаров без шансов проиграл Алонзо Менифилду. Американец избил украинца в первом раунде из положения «распятие». Перед поединком Аскар немного потренировался с Олегом Тактаровым – экс-чемпион остался в шоке от низкого уровня парня, заявив, что тому стоит заняться другой деятельностью.

Сразу после этого поединка Можарова уволили из UFC, но он сразу уточнил, что и сам решил завершить карьеру. Что странно – раньше 27-летний боец об этом даже не заикался. Видимо, после жалкого дебюта Аскар осознал, что в дальнейшем менять имена не получится – слишком много внимания он привлёк.

Аскар Можаров

Аскар Можаров

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Карьера Можарова уже похоронена, но о том, как плох был Украинский Конор, напомнили в USADA. В антидопинговом агентстве обнаружили в крови бывшего бойца сульфон GW1516, который классифицируется как метаболический модулятор – такой препарат здорово прокачивает выносливость.

Заместитель генерального прокурора Джоэл Беккер позже сказал, что сумма положительного результата теста Можарова была ниже порога Антидопингового агентства США, поэтому боец ​​​​не получил отстранения. При этом по правилам ВАДА запрещённым является любое количество GW1516 в крови. Но Можарову теперь и не нужны дисквалификации – он и без допинга сделал всё, чтобы больше никогда не выйти в октагон.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Допинг Олег Тактаров •••

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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