Очередной позор Украинского Конора. Выгнали из UFC за мошенничество, а теперь нашли допинг

Кто худший боец в истории UFC? Чёткий ответ на этот вопрос появился только сейчас. Всё стало очевидным после того, как Атлетическая комиссия штата Невада обнаружила запрещённые вещества в крови Аскара Можарова. Похоже, более бесславной карьеры в промоушене Даны Уайта действительно не было ни у кого.
Можарова подписали в UFC с приличным рекордом 25-7, но вскоре в редакции сайта Sherdog почуяли неладное и занялись расследованием, в результате которого стало известно, что команда бойца намеренно подделала профессиональный рекорд. В Sherdog даже опубликовали доказательства, что Можаров ранее трижды менял имя, чтобы его поражения обнулялись. Сейчас на сайте у Аскара 15 побед и 14 поражений, что сильно отличается от изначальных чисел.
Первый бой в UFC Можаров без шансов проиграл Алонзо Менифилду. Американец избил украинца в первом раунде из положения «распятие». Перед поединком Аскар немного потренировался с Олегом Тактаровым – экс-чемпион остался в шоке от низкого уровня парня, заявив, что тому стоит заняться другой деятельностью.
Сразу после этого поединка Можарова уволили из UFC, но он сразу уточнил, что и сам решил завершить карьеру. Что странно – раньше 27-летний боец об этом даже не заикался. Видимо, после жалкого дебюта Аскар осознал, что в дальнейшем менять имена не получится – слишком много внимания он привлёк.
Аскар Можаров
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images
Карьера Можарова уже похоронена, но о том, как плох был Украинский Конор, напомнили в USADA. В антидопинговом агентстве обнаружили в крови бывшего бойца сульфон GW1516, который классифицируется как метаболический модулятор – такой препарат здорово прокачивает выносливость.
Заместитель генерального прокурора Джоэл Беккер позже сказал, что сумма положительного результата теста Можарова была ниже порога Антидопингового агентства США, поэтому боец не получил отстранения. При этом по правилам ВАДА запрещённым является любое количество GW1516 в крови. Но Можарову теперь и не нужны дисквалификации – он и без допинга сделал всё, чтобы больше никогда не выйти в октагон.
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