Шлеменко психанул на пресс-конференции! Шторма настолько бесит Василевский? Видео

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном поединке вечера Александр Шлеменко встретится с Александром Иличем. На пресс-конференции перед поединком Шторму задавали много вопросов, и некоторые касались не боя. Журналисты не могли не вспомнить Вячеслава Василевского, с которым у Александра не самые простые отношения.

Бойцы провели два очных поединка, и неприязнь между ними началась после первого, который завершился победой Шлеменко решением большинства судей. Тогда Александр посчитал, что должен был побеждать единогласно. Кроме того, омскому бойцу не понравилось, что соперник повернулся к нему спиной после объявления результата. «Мог бы пожать руку, перекинуться парой слов, а он пошёл в угол. Я пошёл за ним, чтобы подать ему руку, а там уже были непонятные крики, дескать, засудили», – возмущался Шторм в 2016 году в интервью «Чемпионату».

В реванше Шлеменко победил досрочно, задушив соперника в третьем раунде. А в мае 2022-го Василевский и Шторм встретились на пресс-конференции, посвящённой бою Александра с Магомедом Исмаиловым, и конфликт вспыхнул вновь. Вячеслав называл бывшего соперника злым и угрюмым, тот отвечал, что просто серьёзен. Василевский даже говорил о третьем бое, но Шлеменко дал понять, что это ему неинтересно – всё-таки два предыдущих закончились его победой.

В августе состоялась ещё одна пресс-конференция, но уже с участием Шлеменко и его нового соперника, Александра Илича. Когда речь зашла о Василевском, Александр вскипел и выдал пламенную речь. По мнению Шторма, Вячеслав никому не интересен – он даже готов доказать это и провести опрос среди людей на улице. Омскому бойцу также не понравился вопрос о том, когда он планирует закончить карьеру – столько триггеров спровоцировали пламенную речь.

Александр Шлеменко Фото: RCC

«Поэтому такая унылая пресс-конференция. Я сюда приехал слушать про свой возраст, про то, что «А если ты проиграешь…» А нахрена я об этом буду говорить, объясни мне? Ты лучше задай вопрос Иличу, кто такой Василевский и знают ли его в Европе вообще как бойца. Кому он интересен? RCC – это международная организация, давай спросим, кому интересно в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге. Давайте для них сделаем, чтобы им понравилось. Все эти интересы – я могу с тобой сейчас выйти на улицу, давай выйдем с твоей камерой, и поспрашиваю людей. Не хочешь здесь – мы приедем в то место, где ты хочешь. Три барана, написавшие в комментариях с подставной страницы – это интерес? Я даже не знаю, кто это были. Человек ли это написал?» – заявил Шлеменко.

В одном из интервью Вячеслав жёстко отозвался об Александре Иличе, назвав его мешком. Шторм обратился к сербу и передал слова бывшего оппонента: «Я хочу у Александра Илича спросить, раз вы его не спросите. Александр, ты знаешь, кто такой Вячеслав Василевский? Почему-то некоторые возомнили, что ты – мешок, а он – красавец. Но я так не считаю (Илич ответил, что не знает, кто такой Василевский. – Прим. «Чемпионата»). Вот я про это и говорил. Переведи ему. Я не понимаю, почему он (Василевский. – Прим. «Чемпионата») берёт на себя такую ответственность и называет его мешком. Но я не хочу у него увести бой со мной, потому что у него будет время с ним разобраться», – выдал омский боец.

Если Василевский продолжит задевать Шлеменко, не исключено, что мы получим самую громкую трилогию в истории российских ММА. Но пока Александру не до Вячеслава – после боя с Иличем он планирует выступить в Омске на турнире собственного промоушена, а там недалеко и до схватки с Исмаиловым.