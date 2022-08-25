Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Качку разбили лицо из-за парковки. Видео

Любой поклонник поп-ММА отлично знает Асхаба Тамаева. Блогер-боец прославился ещё в юности, благодаря необычайной мускулатуре получив прозвище Чеченский Халк. Потом парень начал строить свою карьеру в единоборствах, проведя несколько боёв в разных организациях. Также Тамаев является основателем промоушена Hype FC и раскрутил блогера Хасбика, который теперь дружит с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

Асхаб — уроженец Чечни, но бóльшую часть времени проводит в Москве. Однако на этот раз Чеченский Халк заглянул в Дагестан, припарковав свой автомобиль возле одного из торговых центров. Вот именно парковка и принесла Халку большие проблемы. Пока он закупался в магазинах, возле его автомобиля собралась толпа недовольных мужчин. Которые были уверены, что Тамаев неправильно припарковался, тем самым помешав другим автолюбителям.

Когда Тамаев вышел из торгового центра, сразу начался разговор на повышенных тонах. Блогер пытался сгладить ситуацию, но его оппоненты явно не хотели заканчивать спор мирно. Прямо во время очередного высказывания Халка сильно ударили в лицо, после чего попытались ещё раз достать кулаками. Атакующего бросились успокаивать товарищи, пока Асхаб, не имевший желания драться, отбегал в сторону и хватался за телефон. На этом конфликт и завершился.

Сразу после стычки окровавленный Тамаев уже улыбался в камеру журналиста. Однако через несколько часов бойцу пришлось даже сделать операцию, настолько серьёзными оказались повреждения.

Стоит отметить, что Халк изначально был настроен достаточно мирно. Но теперь Асхаб, который отказался обращаться в полицию, обещает отомстить обидчику за избиение. Вряд ли это правильное решение: пусть Тамаев лучше дерётся в октагоне, чем подставляет голову на улице.