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UFC Long Island: Брайан Ортега — Яир Родригес, когда бой, уход Забита Магомедшарипова

Здесь должен драться Забит. В UFC «мариновали» россиянина и вынудили его уйти
Денис Дорофеев
UFC Long Island: уход Забита Магомедшарипова
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Теперь статус претендента разыграют бойцы с незакрытыми поражениями. Как такое возможно?

Вечером 16 июля пройдёт турнир UFC Long Island, который возглавит поединок между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом. T-City (прозвище Ортеги. — Прим. «Чемпионата») уже два раза дрался за чемпионский пояс. И обе попытки увенчались неудачей. А Родригес в прошлом бою проиграл перестрелку Максу Холлоуэю. Собственно, сам Благословенный пару недель назад влетел в одну калитку чемпиону.

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Таким образом, у Волка не осталось достойных оппонентов в дивизионе. И его слова о переходе в лёгкий вес не кажутся бредовыми. А так победитель встречи Ортега — Родригес с наибольшей долей вероятности заполучит тайтл-шот. Однако на их месте мог быть Забит Магомедшарипов, превосходящий обоих спортсменов в бойцовском мастерстве. У него был явный недостаток с кардио, в связи с чем он мог испытывать проблемы в пятираундовых схватках. Но в остальных компонентах Забит на голову выше Брайана и Яира.

И оттого, что Магомедшарипов принял решение уйти из спорта, становится вдвойне обидно. Сейчас за право стать следующим соперником Волкановски дерутся люди, проигравшие свои последние схватки. А ведь всё началось с того, что руководство UFC начало «мариновать» Забита и не давало ему титульник, хотя он шёл в какое-то время на третьей строчке рейтинга. Но в итоге попустительство со стороны промоушена и последующая череда травм у россиянина лишили нас права и дальше восхищаться одним из самых ярких бойцов лиги.

Брайан Ортега и Яир Родригес

Брайан Ортега и Яир Родригес

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Поэтому приходится притягивать за уши к титульнику одних и тех же лиц, а не фрешменов с конца топ-10 рейтинга. Давайте посмотрим на топ-5 полулёгкого дивизиона: Холлоуэй, Ортега, Родригес, Эмметт, Каттар.

Последнего из списка Забит легко перебил. Джош Эмметт — посредственность, которого судьи вытащили в бою с Каттаром. Родригес — классический пример мексиканского рубаки и идеальная мишень для мастер-класса в исполнении Магомедшарипова. Ортега — опасный грэпплер, едва не финишировавший Волкановски, но ужасный ударник. Холлоуэй в своё время настолько сильно разукрасил лицо Брайану, что Макс ещё объяснял Брайану азы ударки.

А Благословенный проиграл Волкановски три боя из трёх. Поэтому путь к титульнику стал сильно короче. И, глядя на это, хочется посокрушаться оттого, что Забит поспешил завершить карьеру. Сейчас ему бы легко дали элиминатор. К тому же все понимают, что он действительно не успел реализовать свой потенциал на 100%.

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Вы только представьте афишу Холлоуэй — Магомедшарипов, где точно был бы установлен рекорд по количеству выброшенных ударов. Или вообразите бой Волкановски — Магомедшарипов, в котором у Алекса «плавился» бы мозг от вертушек Забита и он пытался бы решить эту «загадку» за 25 минут. В конечном итоге мы бы увидели высокоинтеллектуальный поединок.

Но вместо этого в полулёгком дивизионе наметился кризис, который ещё предстоит разруливать.

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