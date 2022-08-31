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Сириль Ган — Тай Туйваса, нокаут Джуниора дос Сантоса, бой с Фёдором Емельяненко, видео

Фёдор бы так не смог? Удар, «уволивший» бывшего чемпиона UFC. Видео
Александр Фролов
Как Сириль Ган нокаутировал Джуниора дос Сантоса
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Емельяненко бьёт далеко не так быстро, как Ган.

Осталось всего несколько дней до очередного турнира UFC Fight Night. Место выбрано красивое — промоушен Даны Уайта снова проводит бойцовский вечер в Париже. Естественно, местные спортсмены примут участие в большинстве поединков, включая главный бой, где Сириль Ган попробует остановить взлёт Тая Туйвасы. Новозеландский пухляш очень опасен, но и Ган — топовый оппонент. На счету которого немало громких скальпов.

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Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы

В конце 2020 года француз, шедший на серии из трёх побед в UFC, получил в соперники Джуниора дос Сантоса. Легендарный экс-чемпион промоушена был уже не таким грозным, как прежде. Бразилец относительно рано состарился, превратившись в бойца с хрустальной челюстью. Проиграв нокаутами Фрэнсису Нганну, Кёртису Блэйдсу и Жаирзиньо Розенстрайку ветеран поставил себя на грань увольнения. И побеждать Гана ему было просто необходимо.

В первом раунде Ган аккуратно уворачивался от силовых атак экс-чемпиона, отбивая ноги оппонента лоу-киками. Дос Сантос выглядел вполне конкурентно, незадолго до перерыва даже попытавшись перевести француза в партер. Но во втором раунде Джуниор заметно замедлился — отбитые ноги давали о себе знать. Ган пробил жёсткий прямой удар, а через несколько секунд включил шикарный локоть! Потрясённый дос Сантос упал, закрыв голову руками — бой был закончен.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Впереди у Гана было ещё немало побед: впервые он проиграл только Нганну в чемпионском бою. А вот Сантоса после поражения от француза уволили из UFC: серия из четырёх поражений явно намекала, что с ветераном что-то не так. Потом Джуниор был близок к бою с Фёдором Емельяненко, но схватка так и не состоялась. Сумел бы Фёдор повторить успех Гана или скорость ударов Последнего императора слишком низка? Жаль, что теперь мы вряд ли это узнаем.

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