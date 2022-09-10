Афганский боец на секунду поверил в себя. Срочно доктора! Видео

В то время как в Лас-Вегасе бушевали страсти по Хамзату Чимаеву, в Минске проходил турнир АСА 144. Самый яркий хайлайт случился в поединке между представителем Афганистана Вахидом Нажандом (рекорд — 6-1) и Виктором Макаренко (6-0) из Беларуси.
Для Нажанда это второй поединок в российском промоушене. Ранее он выступал в Fight Nights, где смог одолеть Павла Ардышева. Для белоруса это также первый поединок в АСА. Но в июле он сразился в Ural FC, где нокаутировал Исламиддина Тойгонбоева.
Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на канале АСА ММА в YouTube.
Первый раунд вышел очень насыщенным. Откровенный мордобой в стойке перетёк в борьбу у сетки, где афганец дико провалился, несмотря на активную позицию. Его перевели на треугольник и едва не финишировали. Но Вахид каким-то чудом выбрался из плотного захвата и перехватил контроль в партере. Однако он ничего из него не извлёк, кроме пассивного удержания и ещё одного тейкдауна в конце раунда. Как ни странно, но именно афганец выглядел немного предпочтительнее.
Но вторая пятиминутка поразила нас не меньше первой. В ходе размена ударами Макаренко выбросил хай-кик в воздух, и Нажанд сблизился для контратаки. Но он тут же отхватил бэкфист точно в челюсть и свалился в глубокий нокаут. Опрометчивая открытость сыграла с афганцем злую шутку, за что он был жесточайше наказан. Благо его быстро привели в чувство. Посмотрим, кто окажется следующим карателем для Нажанда.
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