«За пацанов нас держите?» Бойцы устроили поддавки — босс лиги разозлился и прекратил позор

Вечером 22 июля в Сочи состоялся турнир ACA 141, в главном поединке которого Фелипе Фроес встретился с Алиханом Сулеймановым. В соглавном событии вечера Али Багов и Рашид Магомедов бились за право выйти в полуфинал Гран-при лёгкого веса. Одной из интриг этого поединка был не только его исход, но и процедура взвешивания: многие сомневались, что Багов, который не дрался в категории до 70 кг почти три года, сделает вес. Однако Али показал нужные цифры – половина пути была пройдена.

Багов считался фаворитом боя – в последних 11 поединках он уступил лишь один раз, Мураду Абдулаеву единогласным решением судей. Али уверенно разбирается со всеми соперниками, в то время как Рашид Магомедов в последнее время выступает не так мощно. Предыдущий бой он проиграл Александру Сарнавскому раздельным решением судей – поражение стало для него третьим в последних пяти поединках. Но вряд ли стоило списывать Магомедова, который ещё недавно уверенно выносил сильных оппонентов в UFC, в том числе Гилберта Бёрнса.

Рашид Магомедов и Али Багов Фото: aca-mma.com

По первым секундам поединка стало очевидно, что Багов менять тактику не станет. Али сразу перевёл Горца, после чего контролировал возле сетки. Магомедов смог подняться из партера, но почти ничего не предпринимал в клинче, где орудовал Багов. За минуту до конца раунда Халк здорово бросил соперника через бедро и зашёл за спину, но удушающий провести не удалось. Магомедов оформил свип и оказался сверху, однако пользы из выгодной позиции не извлёк.

На протяжении второго раунда Багов продолжил попытки переводов – в середине отрезка он оформил мощный тейкдаун, швырнув Магомедова в центр клетки. Рашид постоянно вставал и навязывал работу в стойке. Халк в целом смотрелся не хуже, но всё равно при каждом удобном случае валил соперника на землю и откровенно «сушил» бой.

Перед третьим раундом рефери Герихан Шибилов сделал замечание бойцам, заявив, что нужен более жёсткий контакт. Багов немного поспорил, а во время поединка прилип к спине Магомедова в попытке выйти на удушение. Халк давил все пять минут, но Рашид отзащищался. После 15 минут Багов точно выигрывал бой по очкам, но зрителям от этого не было интереснее.

Герихан Шибилов вынес предупреждения бойцам за пассивное ведение боя. Зрители справедливо начали гудеть, но это никак не мотивировало соперников. Четвёртый раунд закончился ничем, а в начале пятой пятиминутки в клетку вышел глава организации Маирбек Хасиев и объявил о дисквалификации обоих бойцов. «Нервов уже не хватает. Вы нас за пацанов держите, что ли? Все свободны!» – возмутился Хасиев.

Очевидно, что Магомедов и Багов слишком уважительно относятся друг к другу, о чём не раз заявляли в интервью. Поэтому сводить их было большой ошибкой со стороны матчмейкеров. А разочарованное лицо Алексея Яценко в перерыве между четвёртым и пятым раундом только подтверждает – бой оказался провальным. Интересно теперь, как поступят с Артёмом Резниковым, который остался без соперника по полуфиналу. Неужели он сразу попадёт в финал, где встретится с победителем пары Раисов – Вартанян? В любом случае такого прецедента в российских ММА ещё не было.