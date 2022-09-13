Ломаченко покинул Украину ради абсолютного чемпионства. А его бросили под крупного технаря

Когда бой Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке состоится камбэк Василия Ломаченко. В соперники ему дали молодого и непобеждённого проспекта Джэмейна Ортиса. В случае победы над американцем Лома заполучит поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Как стороны договорились о бое?

Изначально Ломаченко должен был сразиться с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом, но известные всем события сломали планы. И Василий остался на Украине на несколько месяцев, вступив в ряды теробороны. Однако в июле он покинул Украину и полетел в Штаты. Несмотря на то что ему уже 34 года, Боб Арум решил дать ему последний шанс восстановить справедливость и доказать своё величие.

Но для этого украинцу нужно провести разогревочный бой, чтобы оценить его форму и заодно перспективы. Об Ортисе заговорили сразу же, как Лома прибыл в США. Но их поединок подтвердили только через два месяца.

Материалы о бое

Кто такой Джэмейн Ортис?

Джэмейн Ортис — восходящая звезда из Америки пуэрториканского происхождения. Статистика выступлений — 16-0-1. Ему 26 лет. Ортис крупнее Ломаченко — рост 173 см против 170 см, размах рук — 175 см против 166 см. Если бы не бой с Ломаченко, он бы поднялся в следующий дивизион. С такими оппонентами украинцу неудобно драться. Хотя Джэмейн не является панчером (50% побед одержано нокаутом) и при этом носит прозвщие Технарь. По своим данным он точно превосходит обидчиков Ломаченко — Теофимо Лопеса и Орландо Салидо.

Джэмейн довольно пластичный и разносторонний боец, который не застаивается перед оппонентами и активно работает корпусом и плечами. Плюс он одинаково хорошо работает в обеих стойках. Несмотря на крупные для лёгкого веса габариты, он чувствует себя комфортно в ближней и средней дистанциях. И так как в крови Ортис пуэрториканец, он умеет рубиться и на встречных курсах. То есть с характером у него нет особых проблем.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

К тому же он способен держать высокий темп боя на протяжении 10 раундов как минимум. Вдобавок к этому у Джэмейна очень адекватная самооценка. После победы над экс-чемпионом мира Джамелом Херрингом Ортис скромно отметил, что ему ещё нужно много работать над собой, чтобы стать лучше. То есть он не ставит себя выше других, хотя тот же Хамзат Чимаев активно продвигает позицию собственного превосходства. То есть в плохой день для украинца этот 26-летний проспект способен сотворить апсет.

Стоит ли переживать за Василия?

Форма и ментальное состояние Ломаченко — это большая загадка. Он менее психологически устойчив, чем его близкий друг Александр Усик. Иначе мы бы не видели этого позорного выступления с посредственным дровосеком и профессиональным трэштокером Теофимо Лопесом. Лопес смог залезть в голову украинца и заставить его усомниться в собственном превосходстве.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес Фото: Mikey Williams/Getty Images

Ломаченко чувствует себя очень некомфортно с теми бойцами, которые нагнетают враждебную обстановку. К тому же Ломе 34 года и удерживать свои феноменальные данные всё сложнее и сложнее. Поэтому длительные простои могут угробить его карьеру. Именно годичный период между поединками с Люком Кэмпбеллом и Теофимо Лопесом негативно сказались на Василии. Сейчас разница между боями составляет 10 месяцев, что в контексте пребывания в теробороне также довольно серьёзный срок. Поэтому остаётся надеяться, что он успеет обрести пиковые кондиции за четыре месяца пребывания в США.

Прогнозы экспертов на бой

Букмекеры пока не открыли линию на бой. Но фаворитом будет считаться Ломаченко, так как между ними большая разница в уровне оппозиции и достижениях. Ортис только в самом начале своего пути становления, а Василий близок к закату карьеры. Тем не менее пиковый Ломаченко способен пошуметь напоследок.

Но всё будет зависеть от того, в каких кондициях подойдёт украинец. Сейчас это самый важный и определяющий бой в карьере Ломы. Если он его проиграет, шансов на титульник больше не будет. И тогда карьеру можно сразу же завершать.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя

Сам бой будет транслироваться на американском канале ESPN, доступа к которому у российских зрителей нет. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым.

Результат боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис

Результат поединка будет известен по завершении 12 раундов, конечно, если один из бойцов не победит досрочно. Но, скорее всего, их схватка пройдёт полную дистанцию.