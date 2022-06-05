Ломаченко нужно срочно возвращаться в бокс. Он легко зачистит самый опасный дивизион

Случилось то, чего многие ожидали — Дэвин Хэйни стал абсолютным чемпионом мира. Он деклассировал Джорджа Камбососа на чужой территории. И это плохая новость прежде всего для Василия Ломаченко, которому будет сложнее заполучить титульник. Напомним, в начале этого года Лома был объявлен обязательным претендентом на бой против австралийца. Но затем приоритеты изменились, и украинец вступил в ряды теробороны.

Пару месяцев назад Александр Усик покинул эти ряды, заявив, что сможет принести больше пользы Украине, представляя её в боксёрском ринге. То же самое следует сделать Ломаченко, хотя мы не вправе решать за него. Но для его камбэка есть веские причины.

1. Сейчас лёгкий вес переживает свой пик. На сегодняшний день именно это самый конкурентный дивизион из всех имеющихся. Полноправным королём стал 23-летний Хэйни. Ему в спину дышат непобеждённые Райан Гарсия и Джервонта Дэвис. А ведь ещё есть Теофимо Лопес, Джордж Камбосос и другие. Именно в такой обстановке можно и нужно доказывать своё величие. Если Лома зачистит этот дивизион, тогда никто не посмеет возразить тому факту, что Ломаченко — великий боец.

Своими победами он принесёт своей Родине немало поводов для радости и счастья. Футболисты же бились за путёвку на чемпионат мира. Усик этим летом будет защищать свои пояса против Энтони Джошуа. Поэтому возвращение в спорт выглядит логичной опцией.

2. Несмотря на постоянные спекуляции, что главе Top Rank Бобу Аруму не нужен стареющий Ломаченко, компания и сам Арум заявляют обратное. Они до сих пор ждут камбэка Василия, хотя ему 34 года. Боб находится в постоянном контакте с менеджером украинского бойца Эгисом Климасом. Кроме того, он назвал Лому золотым стандартом лёгкого веса. Это значит только одно — Арум готов и дальше продвигать Васю.

3. Ломаченко — это самый большой талант современности. Его нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Он способен вынести всю эту молодую элиту, если будет пребывать в оптимальных кондициях. Будет обидно упустить такое дарование в результате происходящих событий. Когда, если не сейчас, доказывать своё превосходство над оппонентами?!

Кто представляет угрозу Василию?

Дэвин Хэйни (28-0)

Хэйни 23 года. Но он уже абсолютный чемпион мира. Американец является лицом нового поколения боксёров. И в результате безоговорочной победы над Джорджем Камбососом он прямо намекнул, что настало время молодых. Он очень умён и техничен, но не безупречен. Его, как и Ломаченко, в нокдаун отправлял Хорхе Линарес. Дэвин пропустил 100 ударов от прямолинейного Камбососа, что немало при всего лишь 147 попаданиях в ответ.

Дэвин Хэйни Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Его бойцовский арсенал может впечатлить, но не Лому. Он просто хороший боец, грамотно пользующийся своими сильными сторонами. У Хэйни нет никаких козырей в рукавах, в отличие от Василия. Поэтому он ничем не сможет удивить украинского феномена. К тому же мы не видели Дэвина в деле против более умных бойцов, чем он сам. Тем более разница в классе в данном случае будет не в пользу американца. Потому есть уверенность, что Ломаченко отправит Хэйни в школу бокса.

Джервонта Дэвис (27-0)

Он бегает от Ломы с самого начала профессиональной карьеры украинского бойца. Дэвис переходил даже на дивизион выше, чтобы не пересекаться с Василием. Теперь они снова в одном весе. У Джервонты убийственная ударная мощь, но он очень некомфортно себя чувствует, когда работает вторым номером у канатов. Его стихия — это средняя и ближняя дистанция. А Ломаченко — универсальный боец без явных слабых мест. Он везде хорош и точно сможет подстроиться под Дэвиса.

Джервонта Дэвис Фото: Al Bello/Getty Images

По сути, у Джервонты только один козырь. Это ударная мощь. А на стороне Василия высочайший бойцовский IQ, эталонная техника и скорость. Этого должно хватить, чтобы вывести Танк из строя и заодно деморализовать. Но мы уверены, что он снова будет избегать Ломаченко, если украинец вернётся в строй.

Райан Гарсия (22-0)

Он является наследником Канело Альвареса. Гарсии 23 года, и он успел нокаутировать бывшего соперника Ломы Люка Кэмпбелла. Сам Василий провозился с Кэмпбеллом все 12 раундов, но там был декласс. А с Гарсией был равный бой по карточкам. Дело в том, что Люк смог отправить мексиканца в нокдаун. Но в седьмом раунде Гарсия нокаутировал своего соперника ударом в печень.

Райан Гарсия Фото: Steve Marcus/Getty Images

Для Ломаченко именно Райан Гарсия является самым неудобным соперником. При росте 178 см и сухощавом телосложении он обаладает очень мощным ударом (18 из 22 побед одержаны нокаутом). Мексиканец способен доставить массу неприятностей украинцу своими встречными ударами. Но у него посредственная техника с прямолинейными движениями. Если Ломаченко исполнит праймового Пакьяо образца нулевых, тогда мы увидим повторение боя Пакьяо-Маргарито, когда лицо мексиканца было сплошной гематомой.

Таким образом, если Василий в ближайшие месяцы не объявит о своём возвращении, потом будет поздно. Ему нужно успеть набрать пиковые кондиции и снять с себя «ржавчину», чтобы зачистить дивизион. Иначе он утратит востребованность, и перед ним в очереди за поясами будет не два-три человека, а пять-шесть соискателей.

Разумеется, Василий не будет в своём возрасте ждать, пока эти пять-шесть людей пройдут проверку на прочность. Тем более новые фрешмены растут как на дрожжах. А годы берут своё, даже над такими гениями, как Ломаченко.