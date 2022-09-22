Удары лоб в лоб и лезгинка в клетке. Дикий бой молодого Дацика. Видео

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир промоушена Hardcore Boxing, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Поединок пройдёт по правилам бокса, хотя и брат Фёдора, и Рыжий Тарзан известны в первую очередь благодаря выступлениями в ММА.

На старте карьеры Дацик был нестабилен – в дебюте он вырубил будущего чемпиона UFC Андрея Орловского, а затем проиграл четыре поединка из пяти. Когда все решили, что нокаут в бою с Питбулем – обычная случайность, Рыжий Тарзан напомнил о себе поединком против Андрея Будника.

Схватка состоялась на чемпионате мира по панкратиону, который пошёл в профессиональный ММА-рекорд обоих бойцов. Будник ни разу не бился по смешанным правилам до встречи с Дациком, но уверенно начал бой, едва не задушив Вячеслава. Однако Рыжий Тарзан поднялся из партера и принялся избивать белоруса ударами головой. Он несколько раз мощно боднул соперника и, несомненно, потряс его. Тогда такие удары были разрешены, поэтому Дацик не стеснялся бить Будника лоб в лоб, а тот очень много пропускал.

Белорус пришёл в миксфайт из борьбы – в стойке предложить Дацику он не мог ничего. Вячеслав даже не защищался, а показательно вставал и скрещивал руки на груди, призывая соперника нападать. Проходы в ноги Буднику тоже не удавались, поэтому Рыжий Тарзан просто занимался деклассированием оппонента.

Чтобы не было скучно, Дацик расхаживал по клетке в стиле Конора Макгрегора – вернее, это Ноториус теперь ходит как Рыжий Тарзан. Всё-таки Вячеслав скопировать походку ирландца не мог – Маку на момент боя было 11 лет. Соперник от этих выкрутасов оказывался в таком ступоре, что Дацик успевал резко выкинуть сильный и точный удар.

Будник боялся Дацика и не атаковал его в стойке, а Рыжий Тарзан дошёл до того, что начал выплясывать элементы из лезгинки. Вячеслав по-настоящему веселился в клетке, и в начале третьей минуты это помогло ему закончить бой. Пока Будник не решался идти вперёд, Дацик побегал на месте, а затем выкинул левый боковой. Белорус закрыл лицо руками, а Рыжий Тарзан добавил летящее колено через блок. Ни один из ударов не стал нокаутирующим – Будник просто решил больше не терпеть унижения и отказался продолжать поединок. Дацик же отпраздновал победу танцем, похожим на канкан, но потом всё же обнялся с Будником – никакого неуважения.