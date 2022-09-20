Зовите его Фениксом! Бой против Дацика — главный в жизни Емельяненко

Совсем скоро Александр Емельяненко вернётся в ринг: 24 сентября брат Последнего императора подерётся с Вячеславом Дациком по правилам бокса. Мало кто верил, что Емельяненко-младший сумеет выйти на бой: ещё несколько месяцев назад знаменитый спортсмен выглядел откровенно жалко, с трудом приходя в норму после алкогольного загула. Но помощь друзей из Екатеринбурга плюс желание Саши вернуться сделали чудо — спортсмен снова в строю!

Теперь 41-летний боец настроен максимально бодро: кажется, он отказался прожигать свою жизнь дальше. Перед отъездом на бой Емельяненко тепло поблагодарил всех спортсменов Екатеринбурга, которые помогали ему готовиться. После чего провёл голосование по поводу своего нового спортивного прозвища. Болельщики выбрали для кумира максимально подходящее слово — Феникс. Теперь Александра можно официально так называть. И он хочет, чтобы его так называли.

Мало того, после боя с Дациком брат Фёдора планирует вернуться в Екатеринбург и даже приобрести там квартиру. Но есть и куда более важное событие, нежели новое жильё: Саша готов жениться, став семейным человеком. Кольца уже куплены, всё подготовлено — осталось только подраться с Рыжим Тарзаном. И это главный бой в карьере Емельяненко-младшего, в этом нет никаких сомнений. Но главный он вовсе не со спортивной точки зрения, а с человеческой.

Выиграет Саша или проиграет — не важно. Решающей будет его реакция: если боец снова возьмётся за бутылку, на радостях или с горя, ему конец. А вот если Емельяненко спокойно женится, вернётся в Екатеринбург и станет жить нормальной жизнью — тогда можно считать, что новоявленный Феникс действительно переродился. Есть ощущение, что Александру очень нужна семья: не зря он постоянно вспоминает Фёдора. Пожелаем скандальному бойцу простого человеческого счастья, он точно его заслужил.