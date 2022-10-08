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Магомед Исмаилов — Александр Илич, победа Маги, боксёрский бой, почему Илич проиграл

«30 лямов!» Мага других слов после победы не нашёл — а что тут скажешь?
Александр Фролов
Магомед Исмаилов — Александр Илич
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Исмаилов молодец, но сам бой был отвратительным.

Боксёрский поединок Магомеда Исмаилова и Александра Илича, состоявшийся минувшей ночью, получился довольно внезапным: причиной стала сенсационная победа Джокера над Александром Шлеменко. Лысый хищник тут же оседлал волну хайпа и прямо в октагоне возле побеждённого Шторма бросил вызов Иличу. Тот, понимая, какие деньги может заработать, отказываться не стал — договорились быстро. Но два бойца смешанных единоборств почему-то решили провести схватку по правилам бокса.

Ну, решили и решили. В конце концов, здесь важен и финансовый вопрос: видимо, промоушен Pravda Old School Boxing сделал самое привлекательное предложение. Деньги действительно солидные, ведь Мага Исмаилов признался, что его гонорар составил 30 миллионов рублей! Джокер, по предварительной информации, получил в пять-шесть раз меньше, но вряд ли остался разочарован. Всё-таки в России харизматичный и яркий Лысый хищник раскручен куда больше, нежели сербский нокаутёр.

Но бой, который раскручивали по всем правилам, включая драку на пресс-конференции и разбивание бутылок о голову, стал настоящим разочарованием. К Маге вопросов нет: Лысый хищник бодро атаковал, без устали шёл вперёд и действительно старался нокаутировать Илича. Нужно отметить, что возрастной Исмаилов продолжает совершенствоваться, уровень его техники в стойке значительно вырос. Со стороны порой казалось, что в ринге бьётся профессиональный боксёр, настолько техничными были комбинации.

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Но что показал Илич? В первых раундах казалось, что серб специально даёт сопернику вымахаться, чтобы потом добить уставшего Магу. Но раунд шёл за раундом, однако Александр продолжал робко бегать от ударов Исмаилова, практически не атакуя в ответ. Что случилось с Джокером и его обещаниями «отправить россиянина на пенсию»?.. Даже в последней трёхминутке Илич, понимая, что железно проигрывает по очкам, всё равно не решился на смелый размен. Выглядела подобная робость невероятно тоскливо. Трусливый и скучный бой от яркого серба — почему?

Немудрено, что первая фраза Исмаилова после победы была такая: «30 лямов!». Он заработал большие деньги, а про унылый бой что ещё скажешь? Мы очень рады за Магомеда, он заслужил награду, но зачем вообще платить за такие односторонние поединки? Отметим, что дебют Лысого хищника в боксе был точно таким же: Мага красиво и смело наступал, его соперник Оланреваджу Дуродола — пятился и убегал. Позже знаменитый Дуродола оправдывался тем, что организаторы ввели его в заблуждение. А какие оправдания будут у Илича?

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