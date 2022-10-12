Такого не было в истории ММА. Фрэнк Мир подерётся в одном карде с дочерью!

Имя Фрэнка Мира должно быть хорошо знакомо любому поклоннику ММА. Пятнадцать лет назад Мир был суперзвездой тяжёлого веса и удерживал чемпионский пояс UFC. Болевые приёмы американца считались великолепным оружием, против которого пасовали Брок Леснар, Антонио Ногейра и Чейк Конго. Но Фрэнк чрезвычайно стремительно постарел: уже к 30 годам у него наметился регресс, остановить который не удалось.

После того как Мир начал проигрывать две трети поединков, руководство UFC приняло решение расстаться со звёздным спортсменом. Ветеран сразу перебрался в Bellator, где его в первом же бою бросили под Фёдора Емельяненко: Последний император разобрался с экс-чемпионом UFC за 48 секунд. Следом Фрэнк проиграл нокаутом Хави Айяле, одолел судейским решением Роя Нельсона и приостановил карьеру. Но не повесил перчатки на гвоздь окончательно, несмотря на поджимающий возраст.

Теперь же 43-летний боец объявил, что проведёт заключительный бой в 2023 году. И планирует разделить этот момент со своей дочерью Беллой, причём выступив с ней на одном турнире! Напомним, Белла Мир — начинающий боец ММА, на счету которой три победы в трёх профессиональных поединках. Девушка дебютировала уже в 17 лет, но потом взяла паузу длиной в полтора года, чтобы подтянуть навыки в партере. Отец, разумеется, входит в число тренеров своей любимой дочери.

«В следующем году я собираюсь пойти дальше и снова драться, потому хочу выступить на одном турнире с Беллой. Она может подраться в главном бою карда, а я — открыть его. Когда в истории ещё такое было? Если исключить условный удар молнии, автокатастрофу или ещё что-то невероятное, Белла станет чемпионкой UFC или любой лиги, к которой она захочет присоединиться. Это не проблема», — заявил Мир в подкасте Брэндона Шауба.

Конечно, Фрэнк немного торопится, говоря о невероятном потенциале своей дочери. Делать выводы после всего трёх успешных боёв слишком рано, учитывая, насколько высока конкуренция в элитных промоушенах. Даже учитывая реально классную борьбу Беллы. Но ветерана можно простить: не чаять души в своих детях — это нормально. Если Мир-старший действительно выступит на одном турнире с дочерью, это станет невероятным достижение. Будем надеяться, у папы и дочки всё получится.

«Я захотела стать звездой, когда увидела, как выступает Ронда Роузи. Как она доминирует в спорте. Это невероятно мотивировало меня. Если я вижу, как это делает другая девушка, значит, и я так могу. Я уверена!» — подытожила Белла.