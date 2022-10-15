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AMC Fight Nights 115, Григорий Пономарёв — Юсуп Шуаев: результат боя, кто победил, скандальное завершение поединка

Пономарёв стал чемпионом AMC среди тяжей! А Шуаев устроил скандальное шоу после боя
Сергей Сорокин
Григорий Пономарёв — Юсуп Шуаев
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Юсуп не совладал с нервами и выдал яркую провокацию в сторону Григория.

14 октября в Сочи состоялся турнир AMC Fight Nights 115, главным событием которого стал титульный поединок за звание чемпиона в тяжёлом весе. В нём зарубились Григорий Пономарёв и Юсуп Шуаев. Дагестанский боец защищал свой пояс, рассчитывая окончательно лишить соперника шансов на трилогию. Но у Гризли из Старого Оскола было своё мнение на этот счёт.

Первый поединок между Пономарёвым и Шуаевым состоялся 25 марта 2022 года. Дагестанский боец подходил к титульнику со стриком из шести побед, поэтому выглядел фаворитом. А для Гризли бой стал серьёзным испытанием на прочность. Каждый из соперников имел шансы завершить бой досрочно, но больше повезло Юсупу. Он нокаутировал соперника во втором раунде и завоевал заветный пояс.

Бой Пономарёва и Шуаева

Бой Пономарёва и Шуаева

Фото: fightnights.ru

Матч-реванш ждали недолго, поскольку организация была максимально заинтересована в разгоне этого противостояния. Да и сами бойцы делали колкие выпады в сторону друг друга, успели засветиться даже на Comedy Club, где провели импровизированный стердаун под чутким наблюдением президента AMC Fight Nights Global Камила Гаджиева. И примерное соотношение сил и шансов осталось похожим. Юсуп вновь считался фаворитом, а Григорий подходил к реваншу в статусе андердога.

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Поединок получился огненным. Причём с самого начала фаворит и аутсайдер поменялись ролями. И в стойке, и в партере Пономарёв выглядел намного мощнее, превосходил соперника в скорости и агрессии. На этом фоне Шуаев потух и смотрелся блёкло. В итоге уже под конец первого раунда Гризли забрал спину и задушил Юсупа, заставив соперника сдаться.

Права на видео принадлежат AMC Fight Nights.

Самое интересное началось сразу после боя. Шуаев принял решение не откладывать дело в долгий ящик и начал подготовку к трилогии. Он принялся провоцировать соперника, показывая средние пальцы и выкрикивая нецензурные оскорбления. Юсупа с ходу начали критиковать в социальных сетях за такое неподобающее поведение. А Пономарёв спокойно отреагировал на все выпады поверженного соперника и получил заслуженный пояс. Видимо, защищать его придётся именно в третьем бою с Шуаевым.

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Заглавное фото: fightnights.ru

Источник: «Чемпионат»

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