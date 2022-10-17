Как скромного русского парня обокрали в США. Чемпиону-наркоману просто подарили победу

Пернелл Уитакер — легендарный полусредневес без всякого преувеличения. Олимпийский чемпион 1984 года, абсолютный чемпион в полусреднем весе, чемпион мира в лёгком и первом среднем весе по версиям IBF и WBС — список достижений Уитакера можно продолжать бесконечно. Что говорить, если американец занял 10-е место в списке лучших боксёров в истории вне весовых категорий по версии престижного журнала The Ring! Но в карьере Уитакера были и тёмные пятна.

Одной из историй, которую поклонникам Пернелла наверняка хотелось бы забыть, стал поединок их кумира с Андреем Пестряевым. Ровно 25 лет назад американец встретился в ринге с россиянином, который считался звездой на несколько калибров меньше. Но Уитакеру был нужен именно такой бой: ему хотелось вернуть уверенность после проигранной схватки с Оскаром де ла Хойей. Пестряев идеально подходил на роль жертвы для американской суперзвезды. Однако сам Андрей был не согласен с таким положением дел.

Россиянин, идущий на серии из шести побед, пообещал дать легенде максимально сложный бой. И сдержал своё слово! Пестряев выдал лучшее выступление в карьере на глазах огорошенных американских зрителей. Тренерский штаб нашего соотечественника создал фактически идеальный геймплан, позволяющий купировать все сильные стороны Уитакера. Хотя американец был в отличной форме и очень хотел победить — Андрей его переигрывал.

Первая половина боя стала абсолютно равной, даже с небольшим преимуществом Уитакера, но, начиная с восьмого раунда, Пестряев начал доминировать. Он осыпал соперника мощнейшими ударами и в 11-м раунде даже отправил оппонента в жёсткий нокдаун. Забрав концовку, россиянин стал с тревогой ждать судейского решения. К сожалению, местные судьи решили откровенно ограбить малоизвестного парня — и единогласно отдали победу Пернеллу! После чего в ринге началась потасовка между промоутерами с обеих сторон.

Андрей тогда должен был добыть главную карьеру в карьере, но споткнулся о бесстыдное домашнее судейство. Нелепый вердикт судей тогда осудили даже американские звёзды и эксперты бокса — это дорогого стоит. Кстати, в итоге Пестряев официально не проиграл, как выяснилось уже через несколько дней: бой признали несостоявшимся из-за обнаружения в крови Уитакера огромного количества наркотических веществ. Оказалось, что у американской звезды большие проблемы с наркозависимостью.

Пернелла отправили на полугодовую реабилитацию в клинику, чтобы избавить от недуга. Но успешную карьеру было уже не вернуть: после возвращения Уитакер провёл ещё два неудачных боя и принял решение уйти из спорта. В 2019 году 55-летний боксёр погиб в нелепом ДТП. Пестряев после боя с Пернелом выступал ещё достаточно долго, повесив перчатки на гвоздь только в 2004 году после серии поражений. Но след в истории он успел оставить — пусть и не такой большой, как хотелось бы.