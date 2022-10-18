Махачев истязает себя, чтобы оставаться в дивизионе Хабиба. Ислам — заложник славы друга

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 280. В качестве главного события запланирован бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Но все фанаты смешанных единоборств с опасением ждут процедуры взвешивания. Гипотетически возможен вариант, при котором ни один из соперников не сможет уложиться в установленные рамки. Проблемы бразильца уже давно не удивляют, он постоянно подставляет UFC, а однажды умудрился остаться из-за этого без пояса. А Махачеву очень непросто удерживаться в лёгком весе, поскольку для этого ему приходится буквально истязать себя.

Пока Ислам сутками пропадает в зале и пашет под чутким руководством Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса, Чарльз наслаждается жизнью в Абу-Даби: ходит на шопинг, развлекается с командой и просто здорово проводит время. А всё потому, что в жизни бразилец не сильно превышает по весу заданную лёгким дивизионом планку. А вот у Махачева с этим есть довольно серьёзные трудности, о которых он рассказал 10 дней назад. На тот момент вес россиянина составлял 80 кг, поэтому перед UFC 280 Ислам снова проверяет свой организм на прочность.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Махачев уже не раз заявлял о том, что ему постоянно приходится гонять больше «десятки». Поэтому такая процедура давно стала для него привычной.

Ислам Махачев российский боец UFC «Вешу 84 кг, наберу ещё килограмм. Ем всё, что готовит мама, соскучился по домашней еде. Когда я в форме, я гоняю где-то 13–14 кг. И не смогу объяснить на словах, как это сложно – гонять больше 10 кг. Каждый спортсмен знает, насколько это изнурительно. Всё надоедает, хочется бросить, но без этого никуда. Если я перейду на категорию выше (77 кг), мне придётся драться с бойцами, которые весят под 90 кг. Будет очень большая разница в показателях».

Махачев остаётся в лёгком весе не только потому, что опасается более тяжёлых соперников. Главная причина – его друг Хабиб. Орёл сделал лёгкий дивизион легендарным, поэтому за него и цепляется Ислам. В недавнем интервью для Shak MMA он заявил, что не хочет последовать примеру Камару Усмана, а идёт по стопам Хабиба: «Мне нужно защитить пояс как минимум три-четыре раза, чтобы перейти в полусредний вес. Я не хочу, как Усман, побеждать одних и тех же соперников, я буду готов драться за своё наследие с другими бойцами».

Сам Нурмагомедов всегда славился тем, что перед боями гонял по 15–16 килограммов, а затем восстанавливал рабочую форму прямо за последние сутки. Нет сомнений в том, что свои секреты Хабиб передаёт и Махачеву, который просто обязан сделать вес и выйти на титульный поединок. А ещё летом Орёл прямо заявил, что Исламу пока рано даже задумываться о смене дивизиона: «Об этом рано говорить. Ислам ещё чемпионом не стал. Если он выиграет и защитит титул пару раз, я думаю, что можно было бы. Когда Ислам в хорошей форме, он 81 кг весит. Драться в 77 кг… не знаю. Вот с тем же самым Леоном Эдвардсом они в 2015, 2016 годах очень много работали».

На UFC 280 Махачев может сделать первый шаг к переходу в полусредний вес. Для этого ему придётся не только побить Оливейру, но и выдержать очередное испытание на прочность – удачно завершить весогонку.