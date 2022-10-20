«Помолитесь вы за него». Drummatix написала для Петра Яна настоящий гимн!

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Но внезапно повышенную важность приобрёл бой россиянина Петра Яна с главным фриком организации американцем Шоном О’Мэлли. Накануне стало известно, что поединок получил статус претендентского, поэтому победитель получит выход на титульник. А соперник определится буквально в следующей битве в Абу-Даби. В соглавном бою за пояс чемпиона в легчайшем весе зарубятся его действующий обладатель Алджамейн Стерлинг и претендент Ти Джей Диллашоу.
Выходы Яна в октагон всегда становятся очень эффектными и красивыми. Во многом это происходит благодаря музыкальному сопровождению. Ещё со времён ACB российский боец появляется под песню Василия Вакуленко «Стволок за поясок». Сам Баста признавался, что ему очень приятен этот выбор Беспощадного: «Наш общий друг Толя Малыхин мне скинул, что Пётр Ян выходит под мой трек. И для меня большая честь, что песня становится каким-то важным элементом соревнования».
Пётр Ян и Василий Вакуленко
Фото: Кадр конференции
Изначально песня приносила Яну удачу в UFC. Он шёл на серии из семи побед и выглядел непобедимым. Но на протяжении последних двух лет в карьере Петра началась неприятная полоса. Сначала он лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в бою с Алджамейном Стерлингом, затем не смог вернуть его в матче-реванше с американцем. И оба поражения получились спорными: в первом россиянин словил дисквалификацию, во втором – проиграл раздельным решением судей. И только американца Кори Сэндхагена удалось одолеть. Но вырубить соперника за пять раундов так и не получилось.
У Яна появилась великолепная возможность на фарт сменить песню, под которую он выходит на свои поединки. Накануне хип-хоп-исполнительница Drummatix из Омска выпустила трек под названием «Бойцовская тропа», посвящённый пути российского бойца. А текст написал фанат Яна Роман Карпенко.
«Пётр прошел серьёзный путь, чтобы оказаться там, где он есть. В 15 лет он переехал из маленькой деревни в Омск ради спортивной карьеры в боксе. Он учился в физкультурном университете, работал в охране, дрался на шоу в ночных клубах, чтобы хоть как-то прожить в городе-миллионнике.
Эта песня – дань уважения сибирскому духу, сибирскому характеру нашего спортсмена, который сделал себя своими руками и заслуженно стоит на олимпе мирового спорта», — подписали клип создатели трека.
Скорее всего, на поединок с О’Мэлли российский боец появится в октагоне под песню «Стволок за поясок», времени на подготовку осталось совсем мало. А вот на потенциальный титульник вполне можно выйти под новый трек.
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15:55Харитонов: Ян должен побеждать О’Мэлли Эксклюзив
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