Оливейра сделал вес и спас бой года в UFC! Бразилец усыплял бдительность Махачева

22 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Титульный бой определит нового чемпиона в лёгком весе. На протяжении всей недели были опасения, что один из спортсменов может не выйти в октагон из-за проблем с весогонкой. А на замене дожидался своего шанса австралиец Александр Волкановски. Церемония взвешивания окончательно сняла все вопросы – чемпионский бой состоится!

Первым на весы вышел Оливейра, в карьере которого уже было несколько осечек с подготовкой. И титул чемпиона UFC в лёгком весе он потерял ещё до выхода в октагон. Поэтому было довольно странно на протяжении всей недели наблюдать за тем, как Чарльз спокойно прогуливается по Абу-Даби, закупается в торговых центрах и устраивает фотосессию с тигром. Но оказалось, что хитрый бразилец просто усыплял бдительность Махачева и всех экспертов. Весы показали 70,08 кг (при допустимой планке – 70,3 кг), а на лице Оливейры появилась ликующая улыбка. Было заметно, что он счастлив, но не удивлён такому результату. Работа, которая началась ещё после майского поединка с Джастином Гэтжи, дала свои плоды.

Чарльз Оливейра Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

После этого церемония взвешивания проходила довольно буднично. К весам вышел Махачев, за состояние которого также были опасения. За 10 дней ему нужно было согнать 10 кг. Ислам блестяще справился с задачей, показав аналогичный результат – 70,08 кг. Последним вышел погрустневший Волкановски, который всё прекрасно понимал. Дисциплинированность и жажда титула от Оливейры и Махачева лишили его грандиозного шанса. Но мощный австралиец также уложился строго в установленные границы с весом в 70,3 кг.

Очевидным фаворитом титульника является Махачев. Но Оливейру слишком рано списывают со счетов. Он опасен и хитёр, а в нынешнем состоянии чувствует себя максимально комфортно. Нужно понимать, что Исламу пришлось провести изнуряющую весогонку, а Чарльз заранее решил все вопросы и спокойно ждал своего часа. Более осторожно к бразильцу советует относиться и именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов:

«Приковано к этому всё внимание сейчас. Хороший бой, тем более поединок принципиальный. Равные шансы. Если бы бились в Америке, было бы 60 на 40 в пользу Оливейры. В Дубае – 60 на 40 в пользу Махачева».

Вопросом о статусах бойцов задался и боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев, который является другом Петра Яна:



«Будем болеть за Ислама! В чемпионском бою будет очень важна ментальная составляющая и психология. Главное, чтобы Махачев справился с грузом ответственности, который на него лёг. Кроме того, я не понимаю, почему Оливейру так быстро все списали со счетов. Он очень опасен, всегда ищет финиш, а Ислам очень осторожен. Главное, чтобы Ислам сильно не зажимался, потому что так можно поймать много лишних ударов. Нужно, чтобы он дрался, как обычно дерётся. Тогда всё будет хорошо. Если Ислам раскроется и покажет свой уровень. Но ещё раз хочется повторить, что в чемпионских боях очень важна психология».

Чемпионский поединок уже войдёт в историю, в этом можно не сомневаться. И Оливейра предельно мотивирован доказать всему миру, что он является абсолютно лучшим бойцом в лёгком весе. Бразилец хитро усыпил бдительность, он готов выстрелить и вернуть себе чемпионский пояс.