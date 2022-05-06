Альварес мог просто забрать $ 100 млн, и боя с российским боксёром не случилось бы.

Канело заработает почти в 8 раз больше Бивола. Но Дмитрий получит жирнейший чек в карьере

Дмитрий Бивол наряду с Артуром Бетербиевым один из двух самых известных действующих российских боксёров, выступающих среди профессионалов. Однако о Дмитрии известно не так много – тайной в том числе остаются доходы спортсмены от поединков.

Наиболее ясная информация связана с боем против Сауля Альвареса. К поединку с Канело приковано много внимания, поэтому избежать утечек о гонорарах невозможно. Независимо от исхода встречи, Альварес и Бивол получат солидные выплаты. По данным The Sports Grail, Канело заберёт гарантированную сумму в размере $ 15 млн, а Бивол получит $ 2 млн. Эти суммы значительно увеличатся, если принять во внимание процент, который боксёры получат от pay-per-view – оплаты за просмотр. Саулю достанется 70%, а чемпиону в полутяжёлом весе – 30%.

Канело и Бивол Фото: Ethan Miller/Getty Images

Бой Канело с Биволом мог и не состояться, если бы мексиканец принял предложение главы промоутерской компании PBC Эла Хэймона. Инсайдеры ESPN сообщали, что Саулю предлагали $ 100 млн за два поединка – против Джермалла Чарло в мае и Давида Бенавидеса в сентябре. Однако Канело отверг предложение, чтобы остаться в промоушене Matchroom Boxing Эдди Хирна и подраться с Биволом и Геннадием Головкиным.

Официально озвучить сумму гонорара за бой с Альваресом Дмитрий отказался, но отметил, что это самая большая сумма в его карьере, что логично – бой с мексиканцем финансово выгоден для каждого его соперника. В интервью «Матч ТВ» Бивол отметил, что гонорар не настолько большой, чтобы вскружить боксёру голову. Поэтому сумма в $ 2 млн выглядит правдиво – тот же Калеб Плант отхватил в пять раз больше.

Альварес и Бивол Фото: Ethan Miller/Getty Images

Сложнее с информацией об остальных доходах Бивола. Согласно нескольким источникам, состояние российского боксёра доходит до $ 5 млн. В 2018-м глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прогнозировал, что за поединок с Джо Смитом-младшим Бивол заработает $ 1,5 млн. Неизвестно, какую сумму получит боксёр в итоге, но сайт Players Wiki сообщал, что самый крупный гонорар Дмитрий заработал за бой против Крэйга Ричардса – $ 750 тыс. без учёта pay-per-view.