Конец эры Владимира Кличко. 6 лет назад Фьюри избавил бокс от украинского чемпиона

2015 год был обилен на громкие бои. Событием года должна была стать долгожданная схватка Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Но поединок получился настолько тусклым, что был задвинут на второй план ноябрьской схваткой доминирующего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри. которая подарила миру огромную сенсацию. Тот бой состоялся шесть лет назад, 28 ноября 2015 года.

Тогда доктор Стальной Молот был королём хэвивейта уже почти 10 лет. Казалось, что его правлению ничего не угрожает. Да, тогда на слуху были Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и, собственно, Тайсон Фьюри. Но Деонтей был исключительно домашним чемпионом, а ЭйДжей и Цыганский Король рассматривались, как молодые проспекты.

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Лучшим в этом дуэте, к слову, считался олимпийский чемпион Джошуа. У Фьюри же не было подобного бэкграунда. Однако в профессионалах он был непобедим. Да, он не блистал филигранной техникой и не был мощным нокаутёром, но что-то в нём заставляло обращать на себя внимание. А легендарный тренер Эммануэль Стюард, проработавший с Владимиром Кличко до последних дней своей жизни, и вовсе говорил, что Фьюри – будущий чемпион.



Но всё же, к 2015 году талант Тайсона не был раскрыт полностью. Фьюри падал в нокдаун от мелкого Каннингема, а его апперкот по себе и вовсе заставлял многих смеяться. Потому британец пытался брать своё экстравагантным поведением на пресс-конференциях, прибегая к старому доброму проверенному трэш-току. Там британец был действительно хорош.

Что касается Кличко, то он шёл с серией из 22 побед, которая тянулась аж с 2004 года. Последние встречи перед защитой пояса против Фьюри не заставляли думать, что с Владимиром что-то не так. Да, ему было 39 лет, но никто из последних оппонентов не смог оказать достойную оппозицию. Создавалось впечатление, что Кличко-мл. с годами становился только лучше, прямо как вино. Разнос Александра Поветкина в 2013-м году, нокаут Кубрата Пулева в 2014-м и односторонняя победа над американским проспектом Брайантом Дженнингсом в этом лишний раз убеждали публику, что доктор Стальной Молот ещё потянет несколько лет на высоком уровне.

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Тайсона Фьюри это нискольк не смущало, тем более он вёл очень грамотную пиар-кампанию. Так он ворвался на пресс-конференцию в костюме Бэтмена и устроил инсценировку, уложив Джокера на лопатки. Этим самым Тайсон намекнул, чего стоит ждать Кличко в предстоящей встрече. Тем более британец пообещал «избавить бокс» от гегемонии украинского чемпиона. Но Владимиру такие заявления слушать было не впервой. Тем более Фьюри не воспринимали всерьёз даже аналитики, дававшие за победу чемпиона мизерные 1,10, а за триумф дерзкого британца — 6,0.

Сам бой начался с классической неспешной разведки. Тайсон работал вторым номером, выбрасывая джебы, а Кличко пытался нащупать дистанцию. Но ему не удавалось зажать соперника у канатов. Примечательно, что Фьюри держал переднюю руку ниже правой и при этом умудрялся не подпускать к себе украинца. А всё потому что Тайсон постоянно дёргал Владимира и передвигался по рингу. Несмотря на то, что британец в основном пятился назад, именно он задавал тон поединка, а не Кличко, которому никак не удавалось поймать нужную дистанцию и ритм. Владимир толком не доставал до своего соперника, а Фьюри кружил вокруг чемпиона, расстреливая того джебами.

В пятом раунде Фьюри решил сменить тактику и поработать первым номером. Успешной назвать эту затею язык не повернётся, так как Кличко не собирался отступать. В итоге все наступления Тайсона заканчивались многочисленными клинчами. Плюс украинец наконец-то начал попадать, так как англичанин раз за разом залезал на линию атаки чемпиона. Так Фьюри отдал пятый раунд Кличко.



Потому в следующем раунде боксёры снова поменялись ролями. Кличко снова гонялся за Тайсоном, а сам британец изящно оборонялся, активно работая корпусом и ногами, а также расстреливал украинца с дистанции. Именно этот раунд показал ключевую разницу между этими тяжеловесами: Фьюри использовал ноги для перемещений, то есть непосредственно для самой работы, а Кличко — тупо для ходьбы по рингу. Можно сказать, что Владимир вовсе не использовал ноги. По такому сценарию исход боя был предрёшен.



В седьмом раунде Кличко уже сам лез в клинч, так как не мог развить успех с дальней дистанции. И через клинч украинец пытался добить Фьюри. Однако всё вышло наоборот, англичанин выигрывал те эпизоды. Одним из их последствий стало усилившееся кровотечение скулы у украинца. Фьюри отрабатывал эту трёхминутку словно чемпионскую, как будто у него большое преимущество по судейским карточкам, что он мог опускать руки и прятать их за спину. К счастью для Тайсона, это пижонство сошло ему с рук, так как Владимир не попадал по движущейся мишени.



Восьмой раунд начался с курьёза: Фьюри вышел без капы. Рефери Тони Уикс заметил это спустя полминуты после начала трёхминутки. Это был самый запоминающийся момент раунда, потому что он получился настолько рваным, что все атаки заканчивались клинчем.

А чемпионские раунды начались с того, что Фьюри невозмутимо порхал вокруг чемпиона. Но в итоге всё вновь перешло к клинчам. Во время одного из них Фьюри попал по затылку Кличко в самом конце 11 раунда, за что с него сняли один балл.



Из-за этого последний раунд начался с активных действий претендента, желавшего восполнить потерю. Но он настолько перестарался, что ударил по затылку украинца ещё два раза за первые полминуты. На этот раз серьёзных санкций от рефери не последовало. Зато наконец-то включился чемпион. Он выигрывал один размен за другим, неоднократно попав мощным левым хуком. Фьюри не смог найти достойный ответ на эти удары чемпиона, в результате чего сдулся под давлением Владимира и немецкой аудитории, рьяно топившего за украинца, и таким образом проиграл решающую трёхминутку. Это был едва ли не единственный отрезок за все 12 раундов, когда чемпион явно доминировал в ринге.



Но перфоманс Кличко в последнем раунде никак не повлиял на судейский вердикт, где все трое судей отдали предпочтение британцу — 115:112, 115:112, 116:111. Таким образом, 27-летний Тайсон Фьюри услышал заветные слова Майкла Баффера “And the new…”, означавшие только одно — эра Кличко подошла к концу, да здравствует новый король Тайсон Фьюри!

Фото: Lars Baron/Getty Images

Для Фьюри это не просто свержение многолетнего гегемона с боксёрского престола, а ещё одна из самых важных побед в карьере, к которой он очень долго и упорно шёл. Именно этот триумф показал, кто есть настоящий чемпион. В отличие от Деонтея Уайлдера, завоевавшего чемпионский пояс WBC по лёгкому пути, Фьюри прошёл Большого Босса, во что никто изначально не верил. По сути, он избавил бокс от Владимира Кличко, которого многие считали едва ли не самым скучным чемпионом в истории хэвивейта. Да, после этого Владимир провёл ещё одну схватку, но чемпионом уже не стал.

Сам Тайсон довольно часто вспоминает победу над украинцем. После неё жизнь поделилась на “до” и “после”. Эпохальное событие едва не привело его автора к гибели.



«Мне казалось, что я покорил мир, и я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда смотрел на него. Когда я победил Владимира, игра для меня закончилась. Я не хотел продолжать, да и к тому же был психологически неустойчивым. Выходя на этот бой, я был очень депрессивен, подавлен и встревожен. У меня всегда была цель – побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкого пути.

Но когда её у меня забрали, не было больше ничего, на чем бы я мог сосредоточиться и получить мотивацию. Это было словно абсолютно нисходящая спираль. Я больше не хотел жить.

Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Только люди, прошедшие через депрессию и подобные вещи, понимают, о чем я говорю», — вспоминал Фьюри.

Очень скоро Тайсон впал в наркотическую и алкогольную зависимость, так что победа над Кличко-младшим едва не стала для него роковой. Как бы то ни было, британец выбрался из глубочайшей ямы, что под силу очень немногим. При этом он вернулся в спорт и снова стал чемпионом мира, а вот на это способны лишь гении. Наверное, именно из-за этой гениальности Фьюри по-прежнему в прайме.