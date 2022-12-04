Павлович размазал Туивасу за 55 секунд! Русский богатырь идёт за чемпионством UFC

В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center в Орландо (Флорида, США) проходит яркий турнир UFC Fight Night. Его украшением стал поединок в тяжёлом весе с участием российского бойца. Сергей Павлович зарубился с грозным чётвёртым номером рейтинга дивизиона – Таем Туивасой. Оба соперника вышли в октагон на пределе мотивации. Россиянин в своём последнем бою легко нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса. А вот Тай Туиваса в предыдущем поединке уступил французу Сирилю Гану. Австралиец горел желанием нанести Павловичу второе поражение в карьере.
Начало поединка получилось ярким. Павлович моментально бросился на соперника и начал выкидывать огромное количество ударов. И практически все они прилетали точно в голову австралийцу. Тот откровенно не ожидал такого развития событий, но принял открытую рубку и попытался поймать соперника на лаки-панч. Часто в карьере Туивасы были поединки, в которых именно один точный удар решал судьбу боя. Но в этот раз удача была не на стороне Тая.
Павлович поймал кураж и почувствовал, что может быстро финишировать соперника. Он выкинул ещё одно точное прямое попадание и Туивасу повело. Австралиец оказался на настиле, а Сергей бросился добивать потерявшегося Тая. Он буквально вбивал соперника в канвас, поэтому судье ничего не оставалось, кроме как остановить поединок. 55 секунд! Ровно столько же Павловичу понадобилось и в поединке с Льюисом. Видимо, дольше минуты своим противникам россиянин давать не намерен.
Сергей уничтожил Туивасу и в очередной раз доказал свой высочайший уровень. После неудачного дебюта в UFC Павлович выдал серию из пяти досрочных побед подряд! И по этому показателю он сравнялся с Исламом Махачевым и Джалином Тёрнером. А ещё россиянин потребовал бонус, которые ему не достался после яркой победы над Льюисом. Сергей потратил на двух гигантов дивизиона всего лишь 110 секунд — феноменальный результат. Видимо, наступило время отправиться за головой «главного босса» – Фрэнсиса Нганну.
- 4 декабря 2022
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