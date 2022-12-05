«Павлович меня просто прикончил». Кажется, в России ещё не было такого мощного ударника

В ночь с 3 на 4 декабря на арене «Эмвей центр» в Орландо (Флорида, США) состоялся интереснейший турнир UFC Fight Night. Его украшением стал поединок в тяжёлом весе с участием Сергея Павловича. Российский боец зарубился с австралийцем Таем Туивасой. Грозный соперник занимал четвёртое место в рейтинге дивизиона, что заставляло относиться к нему с опаской. Но на практике случилось форменное избиение, которое завершилось эффектным нокаутом за 55 секунд. Эффектная победа россиянина стала очередным доказательством того, что Павлович становится супертопом среди тяжеловесов!

В России такой «кувалды» в мире смешанных единоборств ещё не было. Сергею понадобилось меньше минуты, чтобы выкинуть по сопернику целый град ударов невероятной мощи. При этом важно отдать должное не только физической силе Павловича. Россиянин феноменально чувствует тайминг. Туиваса по ходу карьеры не раз доказывал, что способен вступить в рубку на выживание с любым другим тяжеловесом. А тут австралиец выглядел «плюшевым мишкой», не смог нанести никакого ущерба. Сергей хорошо уходил от кулаков Тая, а сам в паузах спокойно попадал по противнику. Поэтому победа стала единственным закономерным результатом.

Туиваса всего лишь за 55 секунд получил колоссальный урон. Ему даже пришлось отправиться в больницу. И, как сообщили в ТАСС, там Таю поставили неутешительный диагноз – переломы носа и челюсти. Меньше минуты Павловичу понадобилось на то, чтобы деклассировать четвёртого номера рейтинга тяжеловесов. После боя австралийцу лишь оставалось признать тотальное превосходство россиянина: «Чёрт, меня просто прикончили. Поздравляю с победой, Сергей. У меня не получилось устроить шоу и выпить пива из кроссовки, но я ещё вернусь!»



Павлович установил новый рекорд UFC по числу нокдаунов на единицу времени, что подсчитал статистический портал Andy Hickey MMA. По данным источника, Сергей отправляет соперников на настил 6,67 раз за 15 минут – фантастический показатель. На втором месте американец Дри Макфедрис, у которого всего лишь 4,27 нокдауна за тот же промежуток времени. Разрыв – колоссальный! Такого мощного ударника у России ещё не было. А самое главное, Павловичу всего лишь 30 лет. С такими задатками его могут ждать фантастическое будущее и тотальная доминация среди тяжеловесов.