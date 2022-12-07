«Обманывал нас все эти годы». Спорная карьера Диллашоу подошла к концу

Вот и завершилась славная карьера американского бойца UFC Ти Джея Диллашоу! Громкая, победоносная, временами очень скандальная. Он прошёл путь от простого паренька из небольшого города с населением в 5000 человек до суперзвезды мира смешанных единоборств. А два чемпионских пояса – лучшее доказательство величия Гадюки.

Диллашоу пришёл в UFC в далёком 2011 году. Он сходу выступил в финале турнира The Ultimate Fighter 14 Finale в Лас-Вегасе, где проиграл Джону Додсону. Неудача не сломила амбициозного бойца, который начал штамповать победы. И через три года старания Ти Джея были вознаграждены. Он получил титульный поединок и с ходу завоевал пояс организации в легчайшем весе, победив бразильца Ренана Барана. После двух удачных защит Гадюка всё-таки оступился, но продолжил работать над своим именем.

Ти Джей Диллашоу Фото: Dina Rudick/The Boston Globe via Getty Images

Второй пояс пришёл к Диллашоу в 2017 году, когда он блестяще разбил соотечественника Коди Гарбрандта. Правда, эта история имела не самое приятное развитие. После одной удачной защиты Ти Джей проиграл Генри Сехудо, с которым планировал провести и титульник. Но сразиться за пояс так и не получилось. Диллашоу сдал положительный допинг-тест, что стало настоящей трагедией для поклонников его таланта. На тот момент Ти Джей имел безупречную репутацию, считался одним из главных активов UFC. А громкий скандал стал началом конца. Диллашоу отказался от пояса и получил длительную дисквалификацию.

Ярче всех на допинговый скандал отреагировал главный пострадавший от рук Диллашоу – Гарбрандт. Он не стал подбирать выражения, поскольку был возмущён сложившейся ситуацией. Именно Ти Джей отобрал у Коди шанс всей его жизни: «Не может соревноваться как настоящий мужчина! Обманывал нас все эти годы».

Хейт и дисквалификация не сломали Ти Джея. Он вернулся в октагон, причём сделал это довольно удачно. Победа над Кори Сэндхагеном заставила поверить в реальное возвращение Гадюки. Однако вновь развязка получилась драматичной. Диллашоу получил право провести титульник с Алджамейном Стерлингом. Но подарок судьбы использовать не удалось. Перед боем Ти Джей получил травму, поэтому поединок превратился в настоящее избиение. А после него пришлось провести сложную операцию на плече. Оправиться после такого Диллашоу уже не смог. Решение о завершении карьеры выглядит закономерным завершением истории.

Ти Джей Диллашоу Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Карьера Диллашоу получилась шикарной. Там было всё: и чемпионские титулы, и мощнейшие зарубы, и скандалы. Поэтому фанатам UFC Гадюки совершенно точно будет не хватать.