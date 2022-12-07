Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Ти Джей Диллашоу завершил карьеру в UFC, подробности ухода американской суперзвезды, причины принятого решения

«Обманывал нас все эти годы». Спорная карьера Диллашоу подошла к концу
Сергей Сорокин
Ти Джей Диллашоу завершил карьеру в UFC
Комментарии
От двух чемпионских титулов – до звания главного допингиста UFC!

Вот и завершилась славная карьера американского бойца UFC Ти Джея Диллашоу! Громкая, победоносная, временами очень скандальная. Он прошёл путь от простого паренька из небольшого города с населением в 5000 человек до суперзвезды мира смешанных единоборств. А два чемпионских пояса – лучшее доказательство величия Гадюки.

Диллашоу пришёл в UFC в далёком 2011 году. Он сходу выступил в финале турнира The Ultimate Fighter 14 Finale в Лас-Вегасе, где проиграл Джону Додсону. Неудача не сломила амбициозного бойца, который начал штамповать победы. И через три года старания Ти Джея были вознаграждены. Он получил титульный поединок и с ходу завоевал пояс организации в легчайшем весе, победив бразильца Ренана Барана. После двух удачных защит Гадюка всё-таки оступился, но продолжил работать над своим именем.

Ти Джей Диллашоу

Ти Джей Диллашоу

Фото: Dina Rudick/The Boston Globe via Getty Images

Второй пояс пришёл к Диллашоу в 2017 году, когда он блестяще разбил соотечественника Коди Гарбрандта. Правда, эта история имела не самое приятное развитие. После одной удачной защиты Ти Джей проиграл Генри Сехудо, с которым планировал провести и титульник. Но сразиться за пояс так и не получилось. Диллашоу сдал положительный допинг-тест, что стало настоящей трагедией для поклонников его таланта. На тот момент Ти Джей имел безупречную репутацию, считался одним из главных активов UFC. А громкий скандал стал началом конца. Диллашоу отказался от пояса и получил длительную дисквалификацию.

«Добровольно отказываюсь от титула». Как спалился главный допингист UFC? «Добровольно отказываюсь от титула». Как спалился главный допингист UFC?
Стерлинг уничтожил Диллашоу. Эпоха легенды UFC окончена Стерлинг уничтожил Диллашоу. Эпоха легенды UFC окончена
Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс

Ярче всех на допинговый скандал отреагировал главный пострадавший от рук Диллашоу – Гарбрандт. Он не стал подбирать выражения, поскольку был возмущён сложившейся ситуацией. Именно Ти Джей отобрал у Коди шанс всей его жизни: «Не может соревноваться как настоящий мужчина! Обманывал нас все эти годы».

Хейт и дисквалификация не сломали Ти Джея. Он вернулся в октагон, причём сделал это довольно удачно. Победа над Кори Сэндхагеном заставила поверить в реальное возвращение Гадюки. Однако вновь развязка получилась драматичной. Диллашоу получил право провести титульник с Алджамейном Стерлингом. Но подарок судьбы использовать не удалось. Перед боем Ти Джей получил травму, поэтому поединок превратился в настоящее избиение. А после него пришлось провести сложную операцию на плече. Оправиться после такого Диллашоу уже не смог. Решение о завершении карьеры выглядит закономерным завершением истории.

Ти Джей Диллашоу

Ти Джей Диллашоу

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Карьера Диллашоу получилась шикарной. Там было всё: и чемпионские титулы, и мощнейшие зарубы, и скандалы. Поэтому фанатам UFC Гадюки совершенно точно будет не хватать.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022