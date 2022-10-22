Стерлинг уничтожил Диллашоу. Эпоха легенды UFC окончена

Вечером 22 октября по московскому времени на Бойцовском острове в Абу-Даби проходит турнир UFC 280. Самым ожидаемым событием является чемпионский бой в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. А в соглавном поединке встретились чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион Ти Джей Диллашоу.
Стерлинг завоевал это звание очень скользким способом, выиграв бой у Петра Яна ввиду дисквалификации россиянина. Хотя Пётр уверенно вёл схватку, но запрещённый удар коленом в четвёртом раунде обнулил все его усилия. И к матчу-реваншу Алджамейн сделал правильные выводы и выдал конкурентный бой, в котором он взял верх очень близким и вместе с тем решением судей.
Что касается Диллашоу, то он отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление эритропоэтина. И Ти Джей вернулся в октагон в июле прошлого года, одолев Кори Сэндхагена. Тем не менее фаворитом схватки, по мнению букмекеров, является Стерлинг. Дело в том, что Алджо сейчас в самом расцвете сил, в то время как Диллашоу близок к закату карьеры. Ему уже 36 лет. И в таком возрасте трудно выдавать чемпионские перформансы.
И, к сожалению, исход боя был ясен через минуту после его начала. Ти Джей сподобился на пару бодрых ударов. А потом настало время чемпиона. Стерлинг сделал тейкдаун через полминуты. И в партере он просто доминировал и уничтожал Диллашоу. Сначала он бомбил его из граунд-энд-паунда, причём Ти Джей практически не отвечал. Было очень похоже, что у него травма левой руки, что ограничило его способность драться. Хотя Ти Джей смог выбраться из партера. Но при этом он пропустил 70 ударов.
И ожидалось, что в перерыве Диллашоу снимут с боя, но он смог подвигать суставом. К сожалению, он ничего не смог показать. И повторилась картина первого раунда. Стерлинг сделал несколько тейкдаунов и пытался финишировать как удушающим, так и из граунд-энд-паунда. Он едва держал левую руку в стойке, из-за чего Диллашоу был лёгкой мишенью.
И всё закончилось на четвёртой минуте второго раунда, когда Стерлинг нанёс с десяток безответных ударов. Рефери Марк Годдард долго ждал и не вмешивался. Но после такого одностороннего избиения даже он не выдержал и остановил схватку. Алджамейн Стерлинг в доминирующем стиле провёл вторую защиту пояса.
После боя Ти Джей признался, что травмировал плечо. Однако он не получит второй шанс, так как Стерлинг бросил вызов Генри Сехудо, Марлону Вере и даже Кори Сэндхагену. При этом он не назвал липового победителя Шона О’Мэлли. А ведь мог быть третий бой с Петром Яном, если бы не клоунское судейство. Для Диллашоу это был точно последний шанс стать чемпионом. В 36 лет второго шанса не дают. Поэтому это конец для легенды UFC.
- 23 октября 2022
-
00:27
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:08
-
00:06
-
00:05
-
00:03
- 22 октября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:47
-
23:41
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:49
-
22:48
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
21:58
-
21:49
-
21:43
-
21:38
-
21:31
-
21:25