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UFC 280: Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу, результат боя, кто выиграл, отчёт

Стерлинг уничтожил Диллашоу. Эпоха легенды UFC окончена
Денис Дорофеев
Стерлинг уничтожил Диллашоу
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Чемпион два раунда избивал Ти Джея без остановки!

Вечером 22 октября по московскому времени на Бойцовском острове в Абу-Даби проходит турнир UFC 280. Самым ожидаемым событием является чемпионский бой в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. А в соглавном поединке встретились чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион Ти Джей Диллашоу.

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Стерлинг завоевал это звание очень скользким способом, выиграв бой у Петра Яна ввиду дисквалификации россиянина. Хотя Пётр уверенно вёл схватку, но запрещённый удар коленом в четвёртом раунде обнулил все его усилия. И к матчу-реваншу Алджамейн сделал правильные выводы и выдал конкурентный бой, в котором он взял верх очень близким и вместе с тем решением судей.

Что касается Диллашоу, то он отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление эритропоэтина. И Ти Джей вернулся в октагон в июле прошлого года, одолев Кори Сэндхагена. Тем не менее фаворитом схватки, по мнению букмекеров, является Стерлинг. Дело в том, что Алджо сейчас в самом расцвете сил, в то время как Диллашоу близок к закату карьеры. Ему уже 36 лет. И в таком возрасте трудно выдавать чемпионские перформансы.

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И, к сожалению, исход боя был ясен через минуту после его начала. Ти Джей сподобился на пару бодрых ударов. А потом настало время чемпиона. Стерлинг сделал тейкдаун через полминуты. И в партере он просто доминировал и уничтожал Диллашоу. Сначала он бомбил его из граунд-энд-паунда, причём Ти Джей практически не отвечал. Было очень похоже, что у него травма левой руки, что ограничило его способность драться. Хотя Ти Джей смог выбраться из партера. Но при этом он пропустил 70 ударов.

И ожидалось, что в перерыве Диллашоу снимут с боя, но он смог подвигать суставом. К сожалению, он ничего не смог показать. И повторилась картина первого раунда. Стерлинг сделал несколько тейкдаунов и пытался финишировать как удушающим, так и из граунд-энд-паунда. Он едва держал левую руку в стойке, из-за чего Диллашоу был лёгкой мишенью.

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И всё закончилось на четвёртой минуте второго раунда, когда Стерлинг нанёс с десяток безответных ударов. Рефери Марк Годдард долго ждал и не вмешивался. Но после такого одностороннего избиения даже он не выдержал и остановил схватку. Алджамейн Стерлинг в доминирующем стиле провёл вторую защиту пояса.

После боя Ти Джей признался, что травмировал плечо. Однако он не получит второй шанс, так как Стерлинг бросил вызов Генри Сехудо, Марлону Вере и даже Кори Сэндхагену. При этом он не назвал липового победителя Шона О’Мэлли. А ведь мог быть третий бой с Петром Яном, если бы не клоунское судейство. Для Диллашоу это был точно последний шанс стать чемпионом. В 36 лет второго шанса не дают. Поэтому это конец для легенды UFC.

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