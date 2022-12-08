«Не было головы, одно синее пятно». Как Проводников проиграл, но влюбил в себя Америку

В 2023 году в Международный зал боксёрской славы будут приняты ещё несколько спортсменов. В частности, такой чести удостоится Тимоти Брэдли — бывший чемпион мира в полусреднем весе сразу по нескольким версиям. Парень по прозвищу Буря в пустыне отлично знаком и российским болельщикам — в первую очередь благодаря своему знаменитому поединку с Русланом Проводниковым. Тот бой стал образцом атакующего бокса и оказался лучшим в 2013 году по версии журнала «Ринг» и ассоциации журналистов. Давайте вспомним, как это было.

Брэдли тогда проводил первую защиту титула WBO, который отобрал у знаменитого Мэнни Пакьяо. Судейское решение в том бою выглядело максимально спорным: большинству показалось, что Мэнни попросту ограбили. Для того чтобы закрыть сомнительный результат, нужна была уверенная победа. Вот менеджеры Брэдли и посчитали идеальной кандидатуру Руслана Проводникова — российского рубаки, чей боксёрский уровень, казалось, на пару порядков ниже, чем у Бури в пустыне. А для Руслана это был шанс всей жизни — и он незамедлительно согласился.

«Ну да, все понимали, и я сам понимал, что меня выбрали как пушечное мясо, на котором Брэдли разомнется перед большим боем. В общем, когда мне предложили, я буквально на следующий день вылетел в США. Сразу отправились в Лос-Анджелес, провели пресс-конференцию и оттуда поехали в Лас-Вегас, где нас ждал Фредди Роуч. Я просто слушал, что он говорит. Роуч знал Брэдли от и до, но я понимал, что как боксёр уступаю на две головы. Простой берёзовский хулиган против звезды спорта», — рассказывал Проводников «Матч ТВ».

Под мудрым руководством Роуча россиянин провёл попросту блистательный поединок. Проводников уступал оппоненту в мастерстве, поэтому единственный вариант для Руслана был таким — навязать Брэдли агрессивный размен ударами. Для этого Сибирский Рокки и его тренеры провоцировали американца на пресс-конференциях, заявляя, что действующий чемпион попросту боится вести активный бой и падает духом после первого пропущенного удара. Это сработало — Тимоти вышел в ринг с твёрдым желанием нокаутировать наглого парня из Берёзова.

Руслан Проводников — Тимоти Брэдли Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Тому только этого и было надо: с первых секунд Проводников начал отчаянно рубиться — то, что он умеет лучше всего. Уже на старте Брэдли оказался в первом нокдауне, не выдержав града ударов: судья, правда, его не засчитал, посчитав, что чемпион попросту поскользнулся. Руслан не отчаялся и продолжал отчаянный напор. К сожалению, защита у Сибирского Рокки фактически отсутствовала, из-за чего он и сам пропускал огромное количество ударов. Но ни Проводников, ни его соперник не останавливались, сохраняя высочайший темп.

Брэдли достойно принял размен и попадал даже чуть чаще. Всё-таки опыт и школа американца были на другом уровне. Зато за нашего соотечественника говорили бешеные смелость и прессинг: Проводников лез вперёд, несмотря ни на что. Зрители на арене были в полном восторге, тем более что в 12-м раунде Сибирский Рокки снова уронил чемпиона. Брэдли присел на колено и дожидался окончания схватки: даже он устал от напора не знавшего усталости Руслана. Это был фантастический бой!

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На боксёров, ожидавших судейского решения, было страшно смотреть — лица оказались невероятно избиты, американца пришлось потом отправить в госпиталь. К сожалению, несмотря на нокдауны, все три судьи отдали победу Брэдли (115—112, 114—113, 114—113). Болельщикам вердикт показался спорным, но сам Проводников потом признал, что решение было справедливым. Тем более фортуна вскоре отдала должок Руслану — он всё-таки стал чемпионом мира, беспощадно измолотив Майка Альварадо. Однако вся Америка влюбилась в него уже во время боя с Брэдли.

«Мне кажется, мы дрались уже в прострации. Я даже не помню, что говорил Роуч в углу. После 10-го он меня хотел снять с боя. Говорил: «Ты много пропускаешь. Покажи, что ты можешь его нокаутировать, или я остановлю бой». А я не чувствовал, что много пропускаю, как будто был под допингом или наркотиками. Я хотел добраться до Брэдли и нокаутировать его.

Если вы видели фото после боя, то там у меня нет головы, одно синее пятно. Во время боя ты, понятно, ничего не ощущаешь — зашкаливает адреналин, но после начинаешь чувствовать. Не можешь спать ночью, не можешь найти позу, чтобы ничего не болело. Всё тело болит, кровью мочился, голова трещала несколько дней.

Если бы тот нокдаун засчитали, то исход мог быть другим, но я искренне и без кокетства говорю: то решение судей было справедливым. По очкам Брэдли бой выиграл. Это правда, учитывая рисунок боя. Брэдли взял больше раундов. Я с судейством полностью согласен», — подытожил Проводников.