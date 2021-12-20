Экс-чемпион Проводников выдал второсортный спарринг. Багаутинов не заслужил это поражение

Закончился турнир по смешанным единоборствам Open FC 15, в котором Руслан Проводников в главном бою встретился с Али Багаутиновым. Их встреча прошла по правилам бокса. Проводников не выступал на боксёрском ринге с 2016 года, когда он в последний раз проиграл очень среднему бойцу Джону Молине-мл.

Что касается Багаутинова, то ветеран смешанных единоборств в этом году провёл аж три боя. Все они прошли в рамках Brave CF, и в них Али неизменно побеждал. Его жертвами стали Олег Личковаха, Дастин Ортис и Шон Сантелла. Причём последний поединок он провёл в начале ноября, и Шон Сантелла был нокаутирован за одну минуту в первом раунде. Поэтому в кардиоподготовке мы отдаём предпочтение бойцу смешанных единоборств.

Несмотря на небольшую разницу в росте и габаритах (5 см и 1,5 кг в пользу Сибирского Рокки), Проводников выглядел гораздо крупнее. С самого начала боя разница в классе была заметна невооружённым глазом. Проводников гонял Али по рингу, работая преимущественно корпусом и выбрасывая тычки. Сибирский Рокки легко уклонялся от ударов, но при этом сам толком не бил.



Багаутинов работал на контратаках в ближней дистанции. Однако поначалу почти все его удары приходились в корпус и блок. Но мы в кои-то веки увидели боксирующего, а не зарубающегося Сибирского Рокки. Он нередко улыбался после атак своего соперника. Это было похоже на встречу мастера спорта и перворазрядника. Но мастер спорта вёл себя недопустимо вальяжно, дав слишком большую фору своему сопернику. По крайней мере, из-за такой разницы в классе первый раунд можно было отдать бывшему чемпиону мира по боксу.

Затем во втором раунде вокруг правого глаза у Проводникова возникла гематома, и его глаз был почти полностью закрыт. Но Руслан всё так же пешком ходил за Али, выбрасывая лёгкие удары и работая в основном корпусом для уклонов. А Багаутинов, в свою очередь, успешно контратаковал, чаще попадая в цель. Но Сибирского Рокки не особо волновало, что он проигрывает бой, и Руслан продолжил дальше собирать удары своей головой. Похоже, он пришёл не за победой, а за удовольствием от спарринга и множества пропущенных ударов. Жаль, что этот второсортный спарринг транслируется на федеральном канале в прямом эфире. Какой же это фарс!

К сожалению, в последующих двух раундах Руслан толком не взвинтил обороты, не прибавил мощи своим ударам и не вносил никаких корректировок. Багаутинов также выглядел эффективнее и рациональнее на фоне развязного экс-чемпиона мира. Хотя все понимали, что, если Проводников будет атаковать мощными сериями, да хотя бы какими-нибудь сериями ударов, а не детскими тычками, тогда Али придётся несладко и бой может закончиться досрочно. Но вместо этого экс-боец UFC успешно набирал очки в свою копилку.



Картина толком не менялась до последнего пятого раунда, когда Руслан позволил себе немного разойтись, переключившись только на вторую скорость. Но никакого явного доминирования мы не увидели, так как размены были в ближней и средней дистанции, что было удобно более низкому Багаутинову, который часто попадал в ответ. В один момент Али забыл, что они дерутся по правилам бокса, и бросил Проводникова через себя, пока они были в клинче. Но концовку боя всё же забрал себе Багаутинов, чаще достигая цели.



Тем не менее мы стали свидетелями ещё одного фарса, в котором двое из трёх судей отдали победу вальяжному Проводникову, который проиграл четыре из пяти раундов. И странно не только решение большинства судей, но и то, что один из них выставил 49:46 в пользу Сибирского Рокки, то есть 4:1 по раундам. Похоже, некоторые боковые рефери смотрели не тот бой или не смотрели его вовсе, нарисовав счёт наобум. Хорошо, что после боя бойцы кулаками не махали и Багаутинов со смирением принял поражение в выставочном бою.

С другой стороны, что даёт победа одному из бойцов? Дополнительных бонусов? Нет, ведь все деньги уходят на благотворительность. Чувство собственного достоинства и величия? Тоже вряд ли. Так зачем же вовлекать судей в бой, который нигде не запротоколирован и никому не нужен по большому счёту? Почему не взяли пример с боя между Флойдом Мейвезером и Логаном Полом, когда решились обойтись без судейских записок? Как видите, вопросов больше, чем ответов.



И такие победы со странными судейскими решениями, равно как и выставочные бои звёзд минувшего прошлого в прямом эфире на федеральном канале выглядят очень странно. В данном случае весь турнир был благотворительным. И это должно сгладить впечатление от не самого внятного выступления известных спортсменов. Сгладить – да, выветрить из памяти – нет. Нужны ли нам, в принципе, настолько странные поединки?