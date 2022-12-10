Анкалаева задушили за секунду до конца боя! Теперь россиянин безупречен

В ночь на 11 декабря 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится фантастический турнир UFC 282. Особенный интерес вызывает бой за титул чемпиона организации в полутяжёлом весе. В его рамках зарубятся третий номер рейтинга поляк Ян Блахович и российский боец, находящийся на четвёртой позиции, Магомед Анкалаев. Победитель получит возможность надолго стать доминирующей силой в дивизионе. Именно поэтому каждый боец выйдет в октагон на пределе мотивации и постарается оставить сражение за собой. Пока же в карьере Анкалаева значится всего лишь одно поражение.

В марте 2018 года Магомед дебютировал в UFC. Он получил в соперники шотландца Пола Крэйга. После двух поражений подряд тот попал под каток Анкалаева и выглядел абсолютным аутсайдером. Многие вообще считали Пола «сбитым лётчиком». Поэтому Магомед выходил в октагон с полной уверенностью в собственных силах. И с первых же минут поединка россиянин начал оправдывать свой статус фаворита. Он методично разбивал соперника в стойке, а в нужный момент переводил дело в партер и там также наносил серьёзный урон. Складывалось ощущение, что Крэйг терпит из последних сил и может сдаться досрочно.

Тем удивительнее, что время шло, а Крэйг и не собирался отступать. Он напоминал загнанного в угол зверя, который готов воспользоваться любым шансом на спасение. И эту возможность ему предоставил сам расслабившийся Анкалаев. Магомед настолько поверил в собственную доминацию, что позволил накинуть себе треугольник. Оба бойца услышали, что до конца сражения остались считаные секунды, поэтому Пол приложил нечеловеческие усилия. Он заставил Анкалаева постучать в знак сдачи… за секунду до завершения времени поединка! Такой тотальный провал стал невероятным ударом для представителя России.

Пол Крэйг — Магомед Анкалаев Фото: Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Анкалаев очень правильно отреагировал на случившееся в бою с Крэйгом. Он больше никогда не повторял ошибок того поединка и выдал серию из девяти побед подряд. По разу от Магомеда пострадали Марчин Прачнио, Клидсон Абреу, Далча Лунгиамбула, Никита Крылов, Волкан Оздемир, Тиаго Сантос и Энтони Смит, а Иона Куцелабу россиянин бил дважды. Теперь его ждёт самый важный вызов в карьере – бой с Яном Блаховичем. Спустя четыре с лишним года скромный дагестанский гений готов поднять над своей головой заветный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Главное, чтобы горький урок того самого провального дебюта в организации был усвоен на отлично!